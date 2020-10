Overzicht: 4 premium-functies die de iPhone 12 mini niet zou krijgen

Door het kleinere formaat en de lagere prijs zou de iPhone 12 mini inleveren op een aantal high-end functies. We brengen de verschillen hier in kaart.

iPhone 12 mini geruchten: welke high-end functies ontbreken?

De iPhone 12 mini is de meest interessante smartphone die morgenavond onthuld wordt. Voor het eerst brengt Apple vier iPhones tegelijk uit, waarbij de mini een heel nieuw formaat heeft. Het toestel krijgt een 5,4 inch-scherm en is de compactste iPhone met een voorkantvullend scherm die Apple ooit heeft uitgebracht. Door dit kleinere formaat zou Apple ook wat concessies doen.

1. Kleinere accu

Zoals de naam al doet vermoeden, is de iPhone 12 mini een stuk kleiner dan we van de iPhone gewend zijn. Het toestel zou een 5,4 inch-scherm hebben, waardoor de behuizing compacter wordt. Het nadeel hiervan is de kleinere accu die we noodgedwongen in de 12 mini gaan vinden.

Het toestel zou daardoor volgens een gerucht een minder lange accuduur hebben dan de iPhone 11 van vorig jaar. Iets om rekening mee te houden als je een smartphone zoekt die het zo lang mogelijk volhoudt, zonder aan een oplader gehangen te worden.

2. Geen derde cameralens

Om het compacte formaat te behouden en de prijs lager te houden, zou de iPhone 12 mini net als de reguliere iPhone 12 geen driedubbele cameralens krijgen. Die high-end camerafunctie met een telelens en optische zoom is net als vorig jaar dus enkel weggelegd voor de Pro-modellen.

Dat zou betekenen dat de iPhone 12 mini een normale camera en een groothoeklens krijgt, net zoals de iPhone 11 van vorig jaar. Om dit te compenseren zou Apple via software onder meer de zoomfunctie verbeterd hebben, zodat je minder kwaliteit verliest bij inzoomen.

3. Geen LiDAR-scanner

Net als de iPad Pro 2020 zouden de Pro-iPhones dit jaar ook een LiDAR-scanner krijgen op de achterkant. Deze sensor meet de afstand van de iPhone tot voorwerpen binnen vijf meter. Daardoor weet de smartphone precies hoe ver een voorwerp of persoon zich van de camera bevindt, zodat de instellingen daarop afgestemd kunnen worden.

Dat zou de LiDAR-scanner een uitkomst maken voor de Portretmodus van de iPhone en in het bijzonder voor augmented reality. Tijdens het event krijgen we ongetwijfeld te zien waar deze sensor nog meer van pas komt.

4. Minder snelle 5G-ondersteuning

Hoewel alle vier de iPhone 12-modellen ondersteuning voor 5G lijken te krijgen, zou er onderling nog steeds verschil zijn. De iPhone 12 mini zou uitgerust worden met ‘Sub-6GHz 5G’, momenteel de meest voorkomende maar ook niet de snelste vorm van 5G.

Enkel de iPhone 12 Pro Max zou met het snellere mmWave 5G worden uitgerust. De benodigde antenne zou zoveel ruimte innemen dat dit enkel op de grootste iPhone van het jaar mogelijk zou zijn.

Maar dit heeft de iPhone 12 mini wel:

Op basis van alle geruchten zouden dat de vier belangrijkste functies zijn die ontbreken in de iPhone 12 mini. Maar daar tegenover staan ook een aantal (grote) voordelen. Uiteraard is het compacte formaat het grootste pluspunt van de mini, maar de lagere prijs die dit oplevert speelt ook een grote rol. Daarnaast zou de 12 mini als enige iPhone een kleinere notch hebben.

iPhone 12 mini morgenavond onthuld

De iPhone 12 mini wordt aanstaande dinsdagavond om 19:00 uur Nederlandse tijd onthuld tijdens het iPhone 12-event. Op iPhoned zitten we uiteraard in de startblokken om je van al het nieuws te voorzien. Je kunt de livestream zelfs vanuit onze iPhoned-app volgen, zodat je via picture-in-picture naar het event kunt blijven kijken terwijl je onze artikelen leest.