iPhone 12 mini: probeer zelf hoe klein het scherm wordt

De iPhone 12 mini-schermpanelen zijn uitgelekt op een foto, die een kleinere notch laten zien. Maar hoe klein is het scherm straks als je het toestel vasthebt? Zo kun je dit zelf proberen.

Formaat iPhone 12 mini te zien op foto’s

Als je iPhoned de afgelopen maanden gevolgd hebt, zal het je niet ontgaan zijn dat Apple dit najaar vier nieuwe iPhones presenteert. De meest opvallende is de iPhone 12 mini, een toestel met een compact formaat en 5,4 inch-display. Daarmee valt hij qua formaat precies tussen de originele iPhone SE en nieuwe iPhone SE 2020.

Het grote verschil hierbij is dat de iPhone 12 mini een voorkantvullend scherm krijgt, waardoor de behuizing een stuk kleiner wordt dan bij de SE het geval is.

Op gelekte foto’s zijn deze nieuwe schermen te zien, die bovendien een kleinere notch lijken te hebben. Of dit ook betekent dat de andere drie 2020 iPhones een kleinere inkeping in het scherm krijgen, is niet duidelijk.

Probeer zelf: zo klein wordt de 12 mini

Om je alvast een beeld van dit kleine formaat te geven, heeft MacRumors een drietal screenshots gemaakt waarmee je op je huidige iPhone kunt zien hoe klein het display van de iPhone 12 mini straks wordt. Het enige wat je daarvoor moet doen is de afbeelding kiezen die bij jouw iPhone past, deze openen op het toestel en schermvullend weer te geven.

Wil je meer weten over deze nieuwe compacte iPhone? In het onderstaande artikel hebben we onze iPhone 12 mini-verwachtingen op een rijtje gezet. In de aanloop naar de onthulling in september lees je op iPhoned alle geruchten en gelekte informatie. Dat geldt uiteraard ook voor alles over de andere drie 2020 iPhones, de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.