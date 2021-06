De iPhone 12 mini is een flop: 4 redenen waarom

De iPhone 12 mini is een flop. Het toestel verkoopt veel minder dan Apple had verwacht. In dit artikel onderzoeken we waarom de 12 mini geen kaskraker is geworden.

Hoe de iPhone 12 mini een flop werd

Volgens marktonderzoeker TrendForce weet Apple genoeg. Het bedrijf heeft de stekker uit de productie van de iPhone 12 mini getrokken, waardoor er geen nieuwe exemplaren meer gemaakt worden. De bestaande voorraad wordt verkocht en daarna is het einde verhaal voor de kleinste iPhone 12.

Heel verrassend is het nieuws niet. Begin dit jaar besloot Apple al fors minder 12 mini’s te produceren dan het in eerste instantie van plan was. Dé vraag is dan ook: waarom? Waarom heeft Apple ervoor gekozen om de 12 mini vroegtijdig de nek om te draaien? In dit artikel onderzoeken we waarom de iPhone 12 mini een flop is gebleken.

1. Batterijduur

Te beginnen met de meest feitelijke. De iPhone 12 mini is bijna identiek aan de ‘normale’ iPhone 12, maar er zijn wel verschillen. Het toestel heeft natuurlijk een kleiner scherm en smallere behuizing, waardoor ook de batterijcapaciteit erop achteruitgaat.

Dat is vervelend, want van alle iPhone 12-telefoons trekt de mini qua accuduur overduidelijk aan het kortste eind. In onze review van de iPhone 12 mini schreven we al dat dit een aandachtspunt was, en in de tweede indruk – die we maakten na het toestel vier maanden te hebben gebruikt – noemden we de accuduur “goed, maar niet meer dan dat”.

Bij normaal gebruik gaat de iPhone 12 mini één dag mee, maar wanneer je ‘m intensief gebruikt moet hij aan het einde van de middag echt wel even bijladen. Dat is jammer voor een telefoon die aan de prijs is. De iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max doen het op dit gebied (veel) beter.

De problemen met batterijduur zijn vooral irritant op de lange termijn. Mensen doen steeds langer met hun smartphones en wisselen niet meer jaarlijks van model. Wanneer je nu een iPhone 12 mini hebt, is het heel waarschijnlijk dat je in de komende jaren een keer de batterij moet laten vervangen.

2. Naam is niet zo tactisch

Beeld je het volgende in. Je weet weinig van telefoons en iemand vraagt je op straat welke telefoon beter is: de iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max. Welk toestel kies je dan?

Waarschijnlijk ga je voor de tweede. “Pro Max” klinkt indrukwekkender dan “mini”. Nu is iedereens referentiekader natuurlijk verschillend, maar “mini” doet vermoeden dat je een mindere versie van de gewone iPhone 12 in huis haalt.

3. Timing: Mosterd na de maaltijd

Het is makkelijk praten achteraf, maar ook de timing had beter gekund. 2020 was een ontzettend druk jaar voor Apple. Het bedrijf bracht maar liefst vijf telefoons uit, terwijl het in de jaren daarvoor maximaal drie toestellen toevoegde.

Waarschijnlijk heeft vooral de tweede iPhone SE de iPhone 12 mini parten gespeelde. Dit compacte toestel kwam in maart 2020 uit en was hét toestel waar veel Apple-liefhebbers op zaten te wachten. De eerste iPhone SE kwam in 2016 uit en in de jaren daarna werden Apple-telefoons alleen maar groter.

Vier jaar lang is er dus geen compacte iPhone uitgekomen. Veel mensen die dus zaten te wachten op een kleine, handzame Apple-telefoon, hebben hun slag geslagen in maart 2020. Slechts een paar maanden daarna, in oktober, werd de iPhone 12 mini aangekondigd. Je zou het toestel dus als mosterd na de maaltijd kunnen beschouwen.

4. Te duur

En tot slot mogen we niet voorbijgaan aan het prijskaartje. De iPhone 12 mini is dan misschien de meest betaalbare iPhone 12, maar goedkoop kun je ‘m niet noemen. De 12 mini had bij uitkomst een adviesprijs van 809 euro, net zoveel als de iPhone 11 een jaar eerder kostte.

Die prijsstelling is opvallend, want doorgaans is het scherm één van de duurste onderdelen van een telefoon, en laat Apple met de 12 mini nou net op dit punt ‘bezuinigd’ hebben door het toestel een kleiner (oled-)scherm te geven.

Inmiddels is de iPhone 12 mini flink in prijs gedaald, maar het toestel is nog steeds niet goedkoop. Ben je op zoek naar een betaalbare iPhone, dan kom je bij de iPhone SE uit, die al vanaf 459 euro verkrijgbaar is.

Ga je de iPhone 12 mini kopen, dan kom je erachter dat je voor een paar tientjes meer de ‘gewone’ 12 in huis haalt. Deze grotere telefoon heeft alle voordelen van de 12 mini én een betere accuduur.

Conclusie: iPhone 12 mini is een succesvolle flop

Als we dit alles op een rijtje zetten, kunnen we de iPhone 12 mini een flop noemen. Betekent dit dat het ook een slechte smartphone is? Nee, allesbehalve. Veel mensen zijn ontzettend blij met hun 12 mini en vinden het geweldig dat je na jaren eindelijk een compacte high-end iPhone kunt kopen.

Wel is het zo dat Apple hogere verkoopcijfers had verwacht: waarom zou je anders de productie begin dit jaar terugschroeven en nu zelfs helemaal stilleggen?

Een totale mislukking is de 12 mini echter zeker niet. Apple maakt geen specifieke verkoopcijfers bekend, maar als de kleine iPhone 12 écht rampzalig had verkocht was ‘ie al veel eerder de nek omgedraaid.

Het is daarom veel waarschijnlijker dat alle mensen die een compacte, high-end iPhone zochten inmiddels hun slag hebben geslagen. Eigenlijk heeft Apple met de 12 mini dus een marktonderzoek gedaan. Het bedrijf weet nu hoe groot de doelgroep voor kleine, maar krachtige telefoons is en kan hier een volgende keer haar voordeel mee doen.

Opvolger komt dit najaar

Daarover gesproken, de iPhone 13 mini staat voor eind dit jaar op de planning. Volgens geruchten presenteert Apple in september vier nieuwe iPhones. Op iPhoned houden we je tot die tijd graag op de hoogte van alle gelekte informatie, geruchten en meer.

