De iPhone 11 krijgt twee opvolgers, die naar verwachting allebei in felle kleuren verschijnen. Een ontwerper maakt dit iPhone 12 mini-concept dat ons een duidelijke blik geven op het nieuwe design van deze smartphones.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 mini-concept in alle kleuren

Het nieuwe iPhone 12 mini-concept is afkomstig van Svetapple. Net als de Pro-iPhones van vorig jaar krijgt ook de iPhone 11 twee formaten: de normale iPhone 12 en een kleinere iPhone 12 mini met een 5,4 inch-scherm.

In de afbeeldingen is het nieuwe design goed te zien. De afgeronde en hardere randen doen direct denken aan de iPhone 4 en iPhone 5, maar dan met de verbeteringen van de iPhone 11.

Het scherm bestaat op een notch na volledig uit een scherm en op de achterkant is een dubbele cameralens aanwezig. Dit sluit aan bij de geruchten dat de iPhone 12 wederom een groothoeklens zou krijgen.

Wat minder goed in een dergelijk concept te zien is, maar wel goed nieuws is als het klopt: Apple zou ook de iPhone 12 en 12 mini een oled-scherm geven in plaats van lcd. Deze betere schermpanelen waren tot nu toe enkel bedoeld voor de Pro-iPhones, omdat ze een hogere kwaliteit hebben met onder andere diepere zwarttinten en een realistischere kleurweergave.

Welke kleuren krijgt de iPhone 12 mini?

Op gelekte foto’s zien we vooral de zwarte en witte varianten in beeld, dus is het leuk om te zien hoe dit concept voorstelt hoe de kleurrijkere opties eruit komen te zien.

In dit concept is de iPhone 12 mini in hetzelfde jasje gestoken als de iPhone 12 wat kleuren betreft: rood, geel, blauw, paars en groen naast zwart en wit. Het is nog onduidelijk of Apple wederom voor deze kleuren kiest, daar is ook nog opvallend weinig over uitgelekt.

Apple heeft al bevestigd dat de nieuwe iPhones wat later verschijnen dan we gewend zijn. In plaats van september zullen we tot minstens half oktober moeten wachten tot de nieuwe apparaten te bestellen zijn. In onderstaande video zetten we de belangrijkste verbeteringen van de iPhone 12 mini voor je op een rij.