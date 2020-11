De eerste reviews van de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn binnen. Men is over het algemeen heel enthousiast, maar de accuduur van de 12 mini zou tegenvallen. In deze round-up zetten we de eerste iPhone 12 mini en Pro Max reviews op een rijtje.

iPhone 12 mini en 12 Pro Max review round-up

Deze vrijdag komen de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max in Nederland uit, maar een aantal Amerikaanse websites heeft de kersverse Apple-telefoons al mogen testen. In deze review round-up verzamelen we de beoordelingen van grote buitenlandse media.

CNET

“Aan de kant, iPhone SE. Dit is de kleine iPhone waar mensen al jaren om vragen.” Zo begint CNET haar review van de iPhone 12 mini. De site is vooral te spreken over het compacte formaat. Volgens de reviewer past het toestel in vrijwel iedere broekzak. De iPhone 12 mini krijgt een 9.2 als rapportcijfer mee. De enige kritiekpuntjes zijn de vingerafdrukgevoelige achterkant en het feit dat het instapmodel maar 64GB opslaggeheugen heeft.

De iPhone 12 Pro Max scoort ook een 9.2 bij CNET. De website is vooral enthousiast over de cameramogelijkheden en uitstekende accuduur. Ook de 5G-ondersteuning kan op enthousiaste reacties rekenen, evenals de hoogwaardige behuizing en afwerking. Wel vindt CNET het jammer dat Apple geen iPadOS-functies aan de functies heeft toegevoegd, omdat het grote scherm zich hier wel voor zou lenen.

Engadget

Engadget kan zich grotendeels vinden in iPhone 12 mini-review van de concullega’s bij CNET, maar is een stuk kritischer op de accuduur. “De mini is net zo krachtig als zijn grotere broers, maar de accuduur blijft flink achter”, aldus de website. Sterker nog, men noemt de accuduur “hoogstens degelijk, en dan zijn we behoorlijk genereus.” Al met al geeft Engadget de iPhone 12 mini echter alsnog een 8,4 als eindcijfer.

Men is een stuk positiever over de iPhone 12 Pro Max. Engadget geeft aan dat de opvolger van de iPhone 11 Pro Max niet alleen groter, maar ook een stuk beter is. Dat komt met name door het verbeterde camerasysteem achterop met LiDAR-scanner. De grootste iPhone van 2020 scoort een 9,2: het voor sommigen te forse scherm is niet voor iedereen, aldus Engadget.

The Verge

The Verge gebruikt haar dichterlijke vrijheid in de review van de iPhone 12 mini. De website noemt de compacte iPhone “niet de beste iPhone voor de meeste mensen, maar wel de favoriet van velen.” Men is vooral te spreken over de compacte behuizing, maar struikelt net als Engadget behoorlijk over de tegenvallende accuduur. Al met al scoort de compacte iPhone 12 alsnog een 8,5.

Over de iPhone 12 Pro Max is The Verge positiever. De website geeft aan dat dit dé camerasmartphone van het moment is. De site is ook te spreken over de indrukwekkende accuduur en prestaties. Minder enthousiast is men over de 60Hz-ververssnelheid. Die blijft namelijk achter bij Android-concurrenten, waar ververssnelheden van 90 of 120Hz steeds meer gangbaar zijn.

Onze reviews

