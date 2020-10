‘Apple onthult draadloze ‘MagSafe’-opladers tegelijk met iPhone 12′

Het blijft iPhone 12-geruchten regenen: Apple zou de bekende Mac-techniek ‘MagSafe’ opnieuw willen uitbrengen met speciale magnetische hoezen voor de nieuwe iPhones.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 12 brengt MagSafe terug’

Het gerucht is afkomstig van ‘Kang’, een account op het Chinese sociale netwerk Weibo. Hij deelde eerder al betrouwbare info over de iPhone 12 specificaties en releasedata.

Nu is hij de eerste die een terugkeer van MagSafe voorspelt. MagSafe was een magnetische oplader die Apple in 2006 introduceerde, maar in 2016 vervangen werd door usb-c.

Apple zou nieuwe ‘magnetische hoezen’ voor de iPhone 12 onthullen die uitgerust zijn met MagSafe. Daarnaast zou het bedrijf een ‘MagSafe’- en ‘MagSafe Duo’-oplader presenteren. Zoals de namen doen vermoeden, kun je de ene gebruiken om een apparaat op te laden en is de Duo geschikt voor twee apparaten tegelijk.

Een paar maanden geleden doken ook al foto’s op van een cirkelvormige magneet die in de nieuwe iPhones geplaatst zou worden. Deze zou ook in deze nieuwe hoezen gevonden zijn, waardoor ze precies op elkaar aansluiten en magnetisch aan elkaar vastklikken.

Apples eerste eigen draadloze oplader

Het zou goed kunnen dat Apple aanstaande dinsdag zijn eerste eigen draadloze oplader presenteert die deze techniek gebruikt. Hoewel iPhones al jaren zonder kabel opgeladen kunnen worden, heeft het bedrijf nog steeds geen eigen draadloze lader uitgebracht. Het bedrijf deed een poging met de AirPower, maar deze werd noodgedwongen geannuleerd.

Een setje gloednieuwe hoesjes en Apples eerste draadloze laders zouden een mooie aanvulling zijn op de andere onthullingen die we aanstaande dinsdag verwachten. Zeker nu het gerucht opdook dat Apple de AirPods Studio en AirTags op het laatste moment heeft uitgesteld.

Mocht dit kloppen, dan draait het iPhone 12-event van dinsdagavond 13 oktober puur en alleen om iPhones, deze accessoires en mogelijk de HomePod mini.