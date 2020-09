Het is bijna zover: om 19:00 uur Nederlandse tijd gaat het grote september-event van Apple van start. Krijgen we daar de iPhone 12 zien, of zal de Apple Watch Series 6 de show stelen? Zo kijk je live mee met het evenement.

Zo volg je de iPhone 12 livestream live

Het is weer september, de maand waarin Apple traditiegetrouw zijn grootste evenement van het jaar organiseert. Dit jaar in aangepaste vorm met een volledig live evenement, maar gelukkig nog steeds net zo goed te volgen vanuit huis.

Dat is maar goed ook, want in de laatste paar maanden van 2020 heeft het bedrijf nog heel wat producten voor ons in petto. Van vier iPhone 12-modellen tot de Apple Watch Series 6 en nog veel meer. De meest recente geruchten stellen dat een nieuwe Watch en iPad Air 2020 zo goed als zeker zijn, maar of we de nieuwe iPhones hier te zien krijgen blijft nog erg onduidelijk.

Een uitstekend moment dus om in je luie stoel te gaan zitten en om stipt 19:00 uur Nederlandse tijd in te schakelen. Het hangt van het apparaat waar je op kijkt af hoe je mee kunt kijken.

Voor veruit de meesten zal YouTube de handigste plek zijn om te kijken. Dat kan via deze link of de video die we in dit artikel geplaatst hebben. Open dit artikel om 19:00 uur en je kunt meteen beginnen met kijken.

Zo kijk je het iPhone 12-event via de officiële Apple-website:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via deze link)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via deze link)

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 (via deze link) of Google Chrome/Firefox op andere apparaten

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de TV-app)

Volg iPhoned tijdens en na het evenement voor alle info

Uiteraard doen we live verslag van het evenement en zetten we alle nieuwe producten en andere informatie voor je op een rijtje. Van Nederlandse prijzen tot spes en officiële persfoto’s: