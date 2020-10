Vanavond om 19:00 uur is het zover: het iPhone 12-event! Zo kijk je met de iPhone 12 livestream mee naar alle onthullingen van maar liefst vier nieuwe iPhones.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 livestream kijken

Na een Apple-event in september waar we geen nieuwe iPhones te zien kregen, is het vandaag eindelijk tijd voor de presentatie waar zoveel mensen op gewacht hebben. Vanavond kondigt Apple zijn grootste aantal iPhones ooit tegelijk aan: de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini.

Dit alles gebeurt met een livestream vanuit het Apple Park, net zoals vorige maand. Omdat er geen publiek wordt uitgenodigd, zal de presentatie waarschijnlijk vooraf zijn opgenomen en ligt het tempo weer behoorlijk hoog. In rap tempo zal Apple zijn nieuwe producten onthullen en bespreken.

Hoewel de vier iPhones de hoofdrol spelen vanavond, zou er ook nog ruimte zijn voor wat andere producten. Als we de geruchten mogen geloven, wordt de HomePod mini getoond en is er een kans dat we ook de AirTag en AirPods Studio te zien krijgen.

De iPhone 12 livestream kijk je het makkelijkst op nagenoeg al je apparaten via YouTube, maar ook op de website van Apple is de video te volgen. Mocht de YouTube-stream haperen of niet goed werken, dan kun je via deze link ook het event livestreamen via Apples website.

Zo kijk je het iPhone 12-event via de officiële Apple-website:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via deze link)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via deze link)

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 (via deze link) of Google Chrome/Firefox op andere apparaten

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de TV-app)

Volg iPhoned tijdens en na het evenement voor alle info

Uiteraard doen we live verslag van het evenement en zetten we alle nieuwe producten en andere informatie voor je op een rijtje. Van Nederlandse prijzen tot specs en officiële persfoto’s: