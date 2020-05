De iPhone 12 laadt straks ‘gewoon’ op met een Lightning-kabel. Grote veranderingen worden pas volgend jaar doorgevoerd. De iPhone uit 2021 krijgt namelijk geen fysieke oplaadpoort.

‘iPhone 12 heeft nog steeds Lightning-oplaadpoort’

Dat claimt een anoniem Twitter-account. Nu zijn er wel meer van dit soort profielen die mededelingen over nieuwe smartphones de wereld in slingeren, maar choco_bit (het account in kwestie) heeft in het verleden al vaker juiste voorspellingen gedaan. Daarom krijgt het gerucht het voordeel van de twijfel.

Volgens de anonieme Twitteraar krijgt de iPhone 12, die vermoedelijk in september of oktober van dit jaar wordt onthuld, een ‘ouderwetse’ Lightning-poort. Dit gaat tegen recente geruchten in, die juist claimen dat de nieuwe iPhone overstapt naar usb-c.

Volgend jaar gaat het opladen pas echt op de schop, aldus het Twitter-account. De iPhone 13/iPhone 2021 zou namelijk met een Smart Connector zijn uitgerust. Deze aansluiting kennen we van de iPad Pro en iPad Air en is te herkennen aan de drie bolletjes. Zo’n Smart Connector kan zowel data doorsturen als stroom aanleveren.

Indien dit waar is, betekent het dat de iPhone 2021 geen fysieke oplaadpoort heeft. In plaats daarvan klikt de oplaadkabel op de drie bolletjes van de Smart Connector. Bovendien biedt zo’n soort aansluiting meer mogelijkheden dan een reguliere Lightning-poort. Je kunt er bijvoorbeeld accessoires als een toetsenbord mee aansluiten.

Op naar de nieuwe iPhone

De iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max zijn nu ruim een halfjaar verkrijgbaar. Dit betekent dat er steeds meer geruchten over hun opvolgers naar buiten komen. Hoogstwaarschijnlijk brengt Apple dit jaar wederom drie modellen uit. Naast de iPhone 12, het instapmodel, verwachten we daarom ook een iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De twee laatstgenoemde modellen lijken zich te gaan onderscheiden qua cameraprestaties.

