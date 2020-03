Nu de iPad Pro 2020 officieel een LiDAR-dieptesensor heeft, is het te verwachten dat de iPhone 12 ook een soortgelijke sensor gaat krijgen. Een nieuw concept toont hoe dat eruit kan gaan zien.



Concept: iPhone 12 met drie camera’s en dieptesensor

De recent uitgekomen iPad Pro 2020 heeft een sterk verbeterde camera met drie lenzen, waaronder een ultra groothoeklens en een LiDAR dieptesensor. Na de vele geruchten dat er een Time of Flight-sensor in de nieuwe iPhone komt, lijkt de iPad Pro 2020 dit gerucht nu te bevestigen.

De ingebouwde LiDAR dieptesensor gebruikt de reflectie van licht om afstanden te meten. De sensor wordt gebruikt om 3D-foto’s en animaties te maken. Dit kan dus ook goed worden gebruikt voor augmented reality. Zo weet je camera bijvoorbeeld precies waar in de kamer je meubels staan als je de camera erop richt.

Hoekig design en marineblauwe kleur

Svetapple, een Slowaakse Apple-website, heeft een ontwerp gemaakt van de iPhone 12 Pro met een dieptesensor. Deze heeft niet alleen de nieuwe camerasensor maar is ook in een marineblauw jasje gestoken. Dit wijst op een eerder gerucht over de nieuwe uitvoering van het toestel.

Het concept lijkt vooral veel eerdere geruchten te bevestigen. Er werd al vaker gesproken over een hoekig design, wat we niet meer hebben gezien sinds de iPhone 5s. Het concept heeft ook hoekige randen, en dit design is ook terug te zien in de driedubbele camera op de achterkant.

Meer over iPhone 12

Benieuwd naar andere iPhone 12 geruchten? Op iPhoned houden we al het nieuws rondom de nieuwste iPhone nauwlettend in de gaten. Op onze overzichtspagina lees je alles wat we tot nu toe weten over het verwachte nieuwe toestel van Apple.

