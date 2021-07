Nu een iPhone 12 kopen of juist niet? 2 argumenten voor en 2 tegen

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan vraag je je misschien af of je nog een iPhone 12 moet kopen, nu de iPhone 13 op komst is. We geven twee argumenten voor én twee argumenten tegen.

Nu een iPhone 12 kopen of even wachten?

Vorig jaar bracht Apple maar liefst vier iPhone 12-modellen op de markt. Dit jaar lijkt het bedrijf die strategie te herhalen. We verwachten dus een iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en de grote iPhone 13 Pro Max.

Loopt je huidige smartphone op zijn laatste benen? Dan is het natuurlijk erg verleidelijk om maar gewoon een iPhone 12 te kopen. Maar krijg je daar geen spijt van als je straks zo’n glimmende iPhone 13 in de winkel ziet liggen? In dit artikel helpen we je een keuze te maken aan de hand van vier argumenten.

Waarom je wél een iPhone 12 moet kopen

1. De iPhone 13 wordt geen enorme upgrade

De iPhone 12 is een flinke verbetering ten opzichte van de iPhone 11. Zo heeft het instapmodel nu een oled-scherm en zijn de randen van het toestel een stuk dunner. Bovendien beschikt het toestel over 5G. Zoals we in onze review van de iPhone 12 schreven: de nieuwe standaard legt de lat ongelooflijk hoog.

De iPhone 12 is kortom een uitstekende smartphone en de iPhone 13 wordt waarschijnlijk geen enorme upgrade. Natuurlijk krijgt hij wel weer een iets snellere chip en ook de camera zal beter presteren. Daarnaast wordt de notch op de iPhone 13 waarschijnlijk iets kleiner.

Vind je dat allemaal niet zo spannend? Dan is er weinig op tegen om nu een iPhone 12 te kopen. Het is een prima toestel waar je veel plezier van zult hebben. Bovendien voorziet Apple de telefoon nog jarenlang van software-updates.

2. De iPhone 12 is in prijs gedaald

iPhones dalen minder snel in prijs dan veel andere smartphones. Toch is de iPhone 12 momenteel een stuk goedkoper dan vorig jaar. Je haalt een losse iPhone 12 nu al voor ongeveer 760 euro in huis. Net na de release was dat nog 909 euro. Vermoedelijk kost de iPhone 13 straks ook minimaal 900 euro.

Heb je een beetje geduld? Rond de release van een nieuwe iPhone zitten winkels vaak met het vorige model in hun maag. Je hebt dus best kans dat de iPhone 12 dan nóg iets goedkoper wordt.

Als je geïnteresseerd bent in een tweedehands of refurbished toestel is het sowieso verstandig om even te wachten. Veel mensen verkopen hun oude toestel als ze de nieuwe variant aanschaffen. Er komen straks dus heel veel mooie iPhone 12-modellen op de markt.

Waarom je géén iPhone 12 moet kopen

1. Nieuwer is leuker

Dat klinkt allemaal heel verstandig, maar nieuwer is natuurlijk wel gewoon leuker. Nu het eenmaal zomer is kun je die kakelverse iPhone al bijna ruiken. Dat is erg verleidelijk. Voor hooguit een paar honderd euro meer haal je straks de nieuwste foefjes in huis. Apple zal ons ongetwijfeld verrassen met een aantal functies die we nu nog niet kennen.

Bovendien hoef je niet zo heel lang meer te wachten. Vorig jaar verscheen de iPhone 12 vanwege de coronacrisis een paar weken later dan normaal. Dit jaar houdt Apple zich waarschijnlijk weer aan het gebruikelijke schema. Dat betekent dat de releasedatum van de iPhone 13 ‘gewoon’ rond half september ligt.

2. De iPhone 13 wordt langer ondersteund

Hoewel de nieuwe iPhone geen enorme sprong voorwaarts lijkt te maken, wordt het toestel natuurlijk wel verbeterd. Zo krijgt de iPhone 13 waarschijnlijk een grotere batterij. Daarbij moeten we overigens aantekenen dat de iPhone 12 ook al een prima accuduur heeft.

Een belangrijker argument om te wachten is dat Apple de iPhone 13 hoogstwaarschijnlijk een jaar langer ondersteunt dan de iPhone 12. Je krijgt dus meer iOS-updates. Weet je van jezelf dat je een flinke tijd met je nieuwe smartphone zult rondlopen? Dan is het de moeite waard om je aankoop nog even uit te stellen.

De iPhone 13 krijgt mogelijk grotere lenzen

Conclusie: moet je nu een iPhone 12 kopen?

Is het alles bij elkaar genomen verstandig om nu een iPhone 12 te kopen? Ons antwoord is nee. Het duurt niet lang meer voor de iPhone 13 wordt onthuld. We denken dat het goed is om even af te wachten of Apple met nieuwe functies komt die heel belangrijk voor jou zijn. Bovendien krijgt de nieuwe iPhone waarschijnlijk een jaar langer software-ondersteuning.

Dat we je aanraden om wat geduld op te brengen, komt niet omdat de iPhone 12 een slechte smartphone is. Integendeel zelfs, het is de beste instap-iPhone van de laatste jaren. Mocht de iPhone 13 geen spectaculaire verbeteringen bevatten, dan kun je altijd nog zijn (in prijs gedaalde) voorganger aanschaffen. En mocht je echt nú een nieuwe telefoon nodig hebben, dan doe je met de iPhone 12 natuurlijk een prima aankoop.

iPhone 12 kopen

Als je een losse iPhone 12 wil kopen, ben je momenteel zo’n 760 euro kwijt. Het toestel kun je vervolgens combineren met een flexibel sim only-abonnement zodat je nergens aan vastzit. Natuurlijk is het ook mogelijk om een iPhone 12 met abonnement aan te schaffen.