Heb je een iPhone 11, XR, XS of ouder model en vraag je je af of de overstap naar de iPhone 12 het geld waard is? In deze gids geven de we belangrijkste verschillen tussen het nieuwe model en zijn voorgangers aan en concluderen we met een koopadvies. Dit is waarom je de iPhone 12 (niet) moet kopen.

Waarom je de iPhone 12 (mini) wel/niet moet kopen

“Ik heb nu een iPhone XR, moet ik overstappen naar de iPhone 12?” en “iPhone XS tegenover de iPhone 12 mini: is ‘ie de moeite waard?” De redactie van iPhoned krijgt aan de lopende band vragen van lezers die zich afvragen of het zin heeft om hun huidige telefoon in te leveren voor het kersverse model van 2020.

Dus, wat is wijsheid? In onderstaande gids geven we aan wat de belangrijkste verschillen van populaire oudere iPhones ten opzichte van de iPhone 12 zijn. Voor de iPhone 12 mini geldt hetzelfde, want die is identiek aan de 12, maar kleiner. Vervolgens geven we aan wanneer het wel zin heeft om over te stappen, en wanneer je beter de hand op knip kunt houden.

iPhone SE (2020)

Overstappen? Waarschijnlijk niet

Appels met peren vergelijken: zo voelt het om de iPhone SE tegenover de iPhone 12 te zetten. De toestellen zijn namelijk op een totaal ander publiek gericht. De iPhone SE is er voor mensen die een betaalbare, compacte iPhone zoeken zonder allerlei toeters en bellen. De enkele cameralens en het verouderde design neem je dan voor lief.

De iPhone 12 is bijna twee keer zo duur als de iPhone SE. Het is daarom niet meer dan logisch dat de 12 op alle vlakken aan het langste eind trekt. Van schermtechniek, camera’s tot aan 5G-ondersteuning. Vind je iPhone SE in praktijk toch net iets te klein, en wil je graag een krachtiger toestel? Dan kun je het best voor de iPhone 12 mini gaan. Die kan alles wat de iPhone 12 kan, maar dan in een compactere behuizing.

→ Lees verder: iPhone 12 vs iPhone SE 2020: dit zijn de belangrijkste verschillen

iPhone 11 (Pro)

Overstappen? Waarschijnlijk niet

Wie nu een iPhone 11 heeft maakt met de iPhone 12 een leuke overstap, maar geen gigantische. Het grootste verschil is het scherm. De 12 heeft namelijk een oled-paneel, dat het lcd-scherm van de iPhone 11 op alle onderdelen voorbijstreeft.

Verder heeft de opvolger een nieuw design. Of je dit ontwerp de moeite waard vindt is aan jou, maar feit blijft dat het instapmodel van 2020 wel iets beter is voorbereid op de toekomst. De opvolger van de iPhone 11 kan namelijk met 5G overweg, dat de komende jaren steeds breder uitgerold wordt in Nederland.

Verder zijn de verschillen niet wereldschokkend. De A14-processor van de iPhone 12 is natuurlijk beter en energiezuiniger dan de A13-variant van de iPhone 11, maar ook laatstgenoemde is razendsnel. Verder is de dubbele camera achterop vrijwel hetzelfde en datzelfde geldt voor de accuduur. Heb je momenteel een iPhone 11 Pro (Max)? Dan lever je met de iPhone 12 dus in qua camera’s, want je gaat dan van drie naar twee sensoren.

→ Lees verder: iPhone 11 vs iPhone 12: het overstappen waard, of niet?

iPhone XS

Overstappen? Het overwegen waard

Heb je het Apple-vlaggenschip van 2018 in huis? Dan moet je de overstap naar de iPhone 12 vooral overwegen wanneer je de telelens (voor optisch inzoomen) in werkelijkheid maar weinig gebruikt, maar wél veel waarde hecht aan fotografie. De iPhone 12 heeft namelijk geen telelens, maar een groothoek- en ultragroothoeklens. Laatstgenoemde is ideaal voor het vastleggen van bijvoorbeeld landschappen.

Bovendien heeft de iPhone 12 enkele toffe camerafuncties, zoals een Nachtmodus om bij weinig licht alsnog goede functies te maken. Ook Deep Fusion, een slimme techniek voor automatische fotobewerking en QuickTake-video, waarmee je kort achter elkaar meerdere foto’s maakt, ontbreken op de iPhone XS. Uiteraard is het nieuwe model ook krachtiger en je bijvoorbeeld met 5G aan de slag. De iPhone 12 is dus zeker het overwegen waard.

iPhone XR

Overstappen? Het overwegen waard

Wanneer je momenteel een iPhone XR hebt, maak je met de iPhone 12 een flinke stap voorwaarts. Je krijgt dan namelijk een oled-scherm tot je beschikking, dat veel betere beelden aflevert dan het lcd-paneel van de XR. Ook kun je aan de slag met 5G én je krijgt een telefoon met een dubbele camera achterop.

En daar houdt het niet op, want de iPhone 12 kan bijvoorbeeld ook hdr-video’s in Dolby Vision opnemen, heeft een Nachtmodus voor foto’s bij weinig licht en de behuizing is dankzij het zogeheten Keramisch Schild beter beschermd tegen valschade. Over de behuizing gesproken, die van de iPhone 12 is veel meer waterbestendig dan die van de iPhone XR. Verder is het instapmodel van 2020 dankzij de A14-chip sneller dan de XR, die het met een A12-processor moet doen.

iPhone X

Overstappen? Het overwegen waard

Van een veel snellere processor, 5G-ondersteuning, robuustere behuizing, langere accuduur tot aan MagSafe: je maakt als iPhone X-bezitter een fraaie stap door de iPhone 12 in huis te halen. In de drie jaar die tussen de twee toestellen zit heeft Apple flinke stappen gemaakt en daar pluk je de vruchten van.

Dat geldt echter in mindere mate voor het scherm en camera’s. De iPhone X heeft namelijk net als de iPhone 12 een oled-scherm (al is die van de 12 wel contrastrijker) en ook de dubbele camera is aanwezig. Wel is de indeling anders: de iPhone X heeft een groothoek- en telelens (om in te zoomen), terwijl de iPhone een groothoek- en ultragroothoeklens heeft. Welke je voorkeur heeft, is persoonlijk. Wel heeft de iPhone 12 enkele unieke camerafuncties, zoals een Nachtmodus op alle lenzen.

iPhone 8 (Plus)

Overstappen? Ja

De iPhone 8 kan dankzij de A11-chip anno 2020 nog prima meekomen, maar ziet er wel gedateerd uit. Het toestel heeft immers flinke schermranden en een logge behuizing. Daarover gesproken, de iPhone 12 heeft een oled-scherm in plaats van lcd en daardoor veel minder dikke bezels, oftewel schermranden.

Ook maak je als iPhone 8-bezitter flinke stappen op cameragebied door de iPhone 12 in huis te halen. Deze heeft namelijk een dubbele lens achterop, betere selfiecamera en maakt dankzij onder meer Dolby Vision-ondersteuning veel betere video’s. Ook ben je met de iPhone 12 veel beter voorbereid op de toekomst, bijvoorbeeld dankzij 5G-ondersteuning. De overstap is dus absoluut het overwegen waard.

iPhone 7 (Plus)

Overstappen? Ja

Vier jaar is een lange tijd, helemaal in de razendsnelle wereld van technologie. Dat blijkt wel wanneer je de iPhone 7 (Plus) naast de iPhone 12 legt. Van een modern design, ijzersterke prestaties tot aan veel beter oled-scherm: de verschillen tussen de twee zijn gigantisch.

De iPhone 7 kan anno 2020 nog redelijk meekomen, maar loopt langzaam maar zeker wel echt op zijn eind. Wanneer je er al een tijdje over nadenkt om een nieuw toestel in huis te halen, is de iPhone 12 daarom zeker de moeite waard: je gaat er op alle vlakken flink op vooruit en zit ook de komende jaren gebeiteld. Dit advies geldt ook voor oudere modellen, zoals de iPhone 6S en iPhone 6.

iPhone SE (2016)

Overstappen? Waarschijnlijk niet.

Wanneer je momenteel een eerste generatie iPhone SE hebt gokken we dat je destijds veel waarde hechtte aan een compact en betaalbaar toestel. Is dat nog steeds zo? Dan kun je beter voor de vernieuwde versie van jouw toestel gaan, die in maart 2020 uitkwam. Deze is bijna net zo krachtig als de iPhone 12, maar levert wel in op andere fronten, zoals camerakwaliteit.

Daartegenover is de iPhone SE (2020) een stuk betaalbaarder dan de iPhone 12. Wanneer je eerstgenoemde echter toch iets te retro vindt en 5G-ondersteuning anno 2020 voor jou belangrijk is, kun je het best even bij de iPhone 12 mini kijken. Deze is namelijk maar ietsjes groter dan je huidige toestel, maar verder in alles identiek aan de iPhone 12.

iPhone 12 kopen

Een losse iPhone 12 begint bij 909 euro voor het model met 64GB opslag. De varianten met 128GB en 256GB capaciteit gaan uiteraard tegen een meerprijs over de toonbank. Je kunt de iPhone 12 natuurlijk ook met abonnement aanschaffen. Hierbij betaal je de aanschafprijs in maandelijkse termijnen. Wij hebben het nieuwe model uitgebreid getest en vertellen je er alles over in onze review van de iPhone 12.

iPhone 12 mini kopen

De mini is dus precies hetzelfde als de iPhone 12, maar heeft een 5,4 inch-scherm in plaats van een 6,1 inch-display. Een losse iPhone 12 mini kost 809 euro en is vanaf 6 november om 14:00 uur bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar. Bij een iPhone 12 mini met abonnement betaal je dit bedrag in 12 of 24 maanden terug. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deal voor jou te vinden.

