Tijdens het iPhone 12-event werden in rap tempo vier nieuwe iPhones gepresenteerd. Ging het allemaal te snel? In dit artikel zetten we alle kleuren en modellen voor je op een rijtje.

iPhone 12-serie: alle kleuropties en modellen in beeld

Tijdens het Apple-event van 13 oktober onthulde Apple vier nieuwe iPhones: de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en opslagcapaciteiten. We zetten ze op een rijtje.

iPhone 12 kleuren in beeld

De iPhone 12 is het nieuwe instapmodel van 2020. Dankzij de nieuwe A14-chip is het toestel razendsnel. Ook heeft de iPhone 12 5G-ondersteuning en een fraai 6,1 inch-oled-scherm onder de naam ‘Super Retina XDR’. Net als de andere iPhones is de iPhone 12 in een fris jasje gestoken: het toestel heeft een plat scherm en hoekige randen. Dit zijn de opties van de iPhone 12:

Verkrijgbaar in vijf kleuren : blauw, groen, rood, wit en zwart

: blauw, groen, rood, wit en zwart Pre-order: vanaf 16 oktober

Uitlevering: vanaf 23 oktober

Opslag en prijs:

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini is het kleine broertje van de iPhone 12. Het compacte toestel heeft precies dezelfde specificaties als zijn grote broer, maar het scherm meet maar 5,4 inch. Hiermee valt de mini qua formaat precies tussen de iPhone SE en iPhone 12 in. Net als de iPhone 12 heeft de mini een dubbele 12 megapixel-cameralens en enkele selfiecamera. De release is wel anders: de mini verschijnt een stuk later dan de iPhone 12. Dit zijn de iPhone 12 mini-opties:

Verkrijgbaar in vijf kleuren : blauw, groen, rood, wit en zwart

: blauw, groen, rood, wit en zwart Pre-order: vanaf 6 november

Uitlevering: vanaf 13 november

Opslag en prijs:

64GB: 809 euro

128GB: 859 euro

256GB: 979 euro

iPhone 12 Pro kleuren in beeld

De iPhone 12 Pro is de opvolger van de 11 Pro en ietsje groter geworden: het Pro-model heeft nu namelijk een 6,1 inch-scherm in plaats van het 5,8 inch-display op de 11 Pro. Het toestel is echter niet veel groter dan zijn voorganger: de schermranden zijn iets dunner, waardoor het scherm groter kon worden. De driedubbele cameralens heeft een verbetering: deze is aangevuld met een LiDAR-sensor. Dit zijn de opties voor het iPhone 12 Pro-model:

Verkrijgbaar in vier kleuren : Goud, Zilver, Grafiet en Blauw

: Goud, Zilver, Grafiet en Blauw Pre-order: vanaf 16 oktober

Uitlevering: vanaf 23 oktober

Opslag en prijs:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

iPhone 12 Pro Max

De iPhone 12 Pro Max is de uitvergrote versie van de 12 Pro en is groter dan ooit: het scherm is namelijk 6,7 inch. Bovendien heeft de Pro Max net als de Pro-versie een verbeterde camera met LiDAR-scanner, waarmee je mooie portretfoto’s en 3D-beelden kunt maken. Dit zijn de opties voor de iPhone 12 Pro Max:

Verkrijgbaar in vier kleuren: Goud, Zilver, Grafiet en Blauw

Pre-order: vanaf 6 november

Uitlevering: vanaf 13 november

Opslag en prijs:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

