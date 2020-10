De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn in vijf kleuren verkrijgbaar. Bij de iPhone 12 Pro en Pro Max kun je uit vier varianten kiezen. De HomePod mini-speaker is in twee kleurtjes verkrijgbaar. De nieuwe Apple-producten worden vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd onthuld.

Overzicht: dit zijn de iPhone 12 kleuren

2020 is een knotsgek jaar, maar op de dag van het iPhone 12-evenement lijkt alles weer eventjes normaal te zijn. Op de valreep van de officiële presentatie is namelijk alles over de nieuwe Apple-telefoons al vroegtijdig uitgelekt. De betrouwbare telecominsider Evan Blass geeft het laatste zetje door de kleuren van de iPhone 12-serie bekend te maken. Ook meent hij te weten hoe de HomePod mini eruitziet.

1. iPhone 12 kleuren

De opvolger van de iPhone 11 verschijnt in vijf kleuren. Volgens Blass kun je het toestel straks in het blauw, groen, rood, wit en zwart aanschaffen. Dit betekent dat de iPhone 12 iets minder kleurrijk is dan zijn voorganger. De iPhone 11 is namelijk in zes kleuren verkrijgbaar: geel, mintgroen, paars, rood, wit en zwart.

2. iPhone 12 mini kleuren

Het kleinste toestel uit de iPhone 12-familie, de iPhone 12 mini, verschijnt volgens Blass in precies dezelfde kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart. De mini heeft geen directe voorganger, maar belooft in alles een compactere versie van het instapmodel te worden. Hij is dus net zo krachtig, maar zou qua formaat tussen de iPhone SE (die eerder in 2020 werd vernieuwd) en iPhone 12 inzitten.

3. iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max kleuren

Zoals verwacht zijn de beste (en duurste) iPhones van 2020 ook de meest zakelijke. De iPhone 12 Pro (Max) is volgens Blass straks in vier kleuropties verkrijgbaar: blauw, goud, grafiet en zilver. De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn ook in vier varianten verkrijgbaar: spacegrijs, goud, zilver en middernachtgroen.

4. HomePod mini gelekt

Het was de afgelopen jaren angstvallig stil rondom de HomePod, Apples slimme speaker, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf zou vanavond namelijk een nieuwe, maar compactere speaker onthullen. De HomePod mini is volgens Blass verkrijgbaar in twee kleurtjes: spacegrijs en wit. Of de slimme speaker ook Nederland aandoet, is overigens nog maar de vraag. De HomePod is hier namelijk nooit officieel verkrijgbaar geweest.

Op naar vanavond

Vanavond krijgen we ein-de-lijk duidelijkheid. Om 19:00 uur Nederlandse tijd barst hét Apple-event van 2020 los. Het bedrijf uit Cupertino laat hier naar grote waarschijnlijkheid vier nieuwe smartphones zien: de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini. Ook zou het bedrijf een nieuwe speaker, de vermeende HomePod mini, en een mysterieuze draadloze oplader op de planning hebben staan.

De redactie van iPhoned doet uiteraard live verslag van het evenement. Wil je niets missen? Houd dan onze site in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan aan het eind van de avond een overzichtelijke mail waarin je beknopt wordt bijgepraat over alle aankondigingen. O ja, je kunt de iPhone 12 Pro winnen, dus doe vooral mee met onze actie!