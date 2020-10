Vandaag is het zover: de iPhone 12, 12 Pro en iPad Air 2020 zijn officieel verkrijgbaar in Nederland. Lees hier alles over de start van de verkoop van Apples nieuwste apparaten.

iPhone 12 in Nederland vanaf nu in de winkels

De eerste twee iPhone 12-modellen zijn vanaf vandaag in Nederlandse winkels te vinden, of ploffen op de deurmat van de mensen die vorige week een pre-order hebben geplaatst. Daarnaast is de in september onthulde iPad Air 2020 nu eindelijk verkrijgbaar.

Ga jij vandaag aan de slag met een iPhone 12 of iPhone 12 Pro? Dan wenst de hele iPhoned-redactie je heel veel plezier met je nieuwe toestel!

Heb je de afgelopen dagen nog geen pre-order geplaatst en ben je nu toch nieuwsgierig geworden? Bij onderstaande providers en webshop kun je terecht om een bestelling te plaatsen.

Verspreid door Nederland zullen in Apple Stores en andere winkels ook beperkte voorraad van iPhones beschikbaar zijn. Het is echter onbekend hoe groot deze voorraad is, zeker nu dit jaar het aantal mensen in een winkel tegelijk beperkt is en de meeste bestellingen dus online geplaatst worden.

iPad Air 2020 nu ook verkrijgbaar

Naast twee nieuwe iPhones is de iPad Air 2020 vanaf vandaag ook verkrijgbaar in Nederland. De iPad introduceert een nieuw design met een voorkantvullend scherm dat we van de iPad Pro kennen, maar dan een stuk betaalbaarder. De nieuwe Air draait bovendien op de A14-chip, exact dezelfde Apple-processor waar ook de iPhone 12 en 12 Pro over beschikken.

Vergelijk de prijzen van de iPad Air 2020

En de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max dan?

De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max werden tegelijk met de iPhone 12 en 12 Pro onthuld, maar komen net wat later. Vanaf 6 november start de pre-order, waarna de eerste exemplaren een week later worden geleverd. Houd iPhoned ook dan in de gaten, dan blijf je ook over deze twee nieuwe toestellen op de hoogte van de beste deals.