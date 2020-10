Overzicht: 10 stevige hoesjes voor je nieuwe iPhone 12 (Pro)

Heb je zojuist jouw nieuwe iPhone binnengekregen, dan kun je deze het beste zo snel mogelijk beschermen met een hoesje. Wij hebben 10 stevige iPhone 12-hoesjes voor je op een rij gezet, zodat je het toestel krasvrij houdt.

Bescherm je toestel met deze iPhone 12-hoesjes

In dit overzicht zie je allerlei verschillende soorten hoesjes. Zo zijn er de siliconenhoesjes van Apple, maar ook hardcases en boekcases. We houden natuurlijk ook rekening met de prijs: deze hoesjes zijn uit verschillende prijsklassen, zodat er voor ieder wat wils bij zit.

1. Origineel Apple-hoesje met MagSafe (siliconen) – 55 euro euro

Het siliconen hoesje van Apple past natuurlijk perfect bij je iPhone 12. Het hoesje is verkrijgbaar in veel kleuren en heeft microvezel aan de binnenkant, waardoor je toestel goed beschermd blijft. Ook zit er een ingebouwde magneet in, zodat je iPhone 12 (Pro) direct goed op zijn plek zit. Wanneer je de iPhone wil opladen met een MagSafe-oplader, kun je het hoesje gewoon laten zitten en je MagSafe-oplader eraan vastklikken.

2. iMoshion Uitneembaare 2-in-1 Booktype (boekcase) – 17,95 euro

Wil je je toestel ook aan de voorkant beschermen, dan is een boekcase een goede keuze. De voorkant is gelijk een handige plek om je pasjes te bewaren. De boekcase vind je misschien niet voor elke situatie handig: ook daar is over nagedacht. De hoes heeft namelijk een uitneembare telefoonhouder, zodat de iPhone ook makkelijk in je broekzak past.

3. Accezz Xtreme Impact Backcover – 19,95 euro

Als je liever hebt dat het hoesje niet te veel opvalt maar wél zijn werk doet, kun je het beste voor een transparante gaan. De Xtreme Impact Backcover van Accezz is gemaakt van extra stevig materiaal met schokabsorberende randen. Mocht je je iPhone 12 onverhoopt laten vallen, dan is de kans dus groot dat ‘ie de val overleeft.

4. Selencia Vayu Vegan Lederen Backcover – 19,95 euro

Ga jij voor een stijlvolle look? Dan is deze leren backcover misschien wel wat voor jou. Het hoesje is gemaakt van bruin kunstleer en geeft je iPhone 12 een luxe uitstraling. Aan de achterkant vind je een handig vakje voor één belangrijke pas, zoals je ID of ov-kaart. Het kunstleren hoesje is ook in het zwart verkrijgbaar.

5. Selencia Maya Fashion Backcover – 14,95 euro

Ben je meer op zoek naar een hoesje met een hippe uitstraling, dan kun je eens de Maya Fashion-backcovers van Selencia overwegen. Dit hoesje is er in verschillende varianten. Van een marmerachtige uitstraling naar panterprint. Het lichtgewicht hoesje is gemaakt van stevig kunstofmateriaal en heeft een matte coating.

6. Otterbox Otter + Pop Symmetry – 49,95 euro

Dit hoesje is multifunctioneel. Op de eerste plaats beschermt het hoesje natuurlijk je toestel. Aan de achterkant vind je ook een handige popgrip, waarmee je je iPhone makkelijk vasthoudt. Bovendien kun je deze gebruiken als standaard als je bijvoorbeeld een serie op je iPhone kijkt. De popgrip kun je inklappen of zelfs eraf halen als je deze niet nodig hebt.

7. Spigen Tough Armor – 34,99 euro

Wil je koste wat het kost voorkomen dat je nieuwe iPhone 12 schade krijgt, dan is het Spigen Tough Armor-hoesje een goed preventiemiddel. Het hoesje is groot en breed, maar zorgt wel voor een goede bescherming. Aan de achterkant vind je ook een handige uitklapbare standaard, zodat je je iPhone makkelijk even neerzet als je een filmpje kijkt.

8. Azuri TPU Back Cover Transparant – 16,95 euro

Ben je op zoek naar een hoesje die zo min mogelijk opvalt? Dan is een siliconen transparanten hoesje wel wat voor jou. De hoes zit strak om het toestel heen, zodat het bijna lijkt alsof er helemaal geen case om de smartphone heen zit. De bescherming is hierdoor waarschijnlijk niet optimaal, maar het strakke design van de iPhone 12 blijft hierdoor wel goed te zien.

9. Accezz Flipcase – 17,95 euro

Wil je wel bescherming aan de voorkant, maar zit je niet te wachten op een boek case? Dan biedt deze flipcase de uitkomst. Je beschermt hiermee zowel de voor- achter- en zijkant van de iPhone en klikt de voorste flap vast aan de bovenkant.

Ben je aan het telefoneren of met je iPhone bezig dan haal je deze bevestiging los en vouw je de flap naar achteren. Zo blijft je iPhone handig te bedienen terwijl je toch voor een goede bescherming kiest.

10. OtterBox Figura Series – 49,95 euro

Hou je van een meer artistieke look, dan vind je deze OtterBox Figura-serie vast leuk. De flexibele, dunne hoesjes hebben kleurrijke verfstrepen op de achterkant. De hoesjes zijn alleen maar bij Apple zelf verkrijgbaar. De hoesjes hebben ook mooie kleurencombinaties: bessenrood, blauwgroen, geel en fuchsia.

