Apple maakt iPhone 12 en iPhone 11 goedkoper: dit zijn de nieuwe prijzen

Bij de introductie van nieuwe iPhones horen ook prijsdalingen van oudere toestellen. Dit jaar zijn het de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 11 die goedkoper zijn geworden. In dit artikel lees je wat de nieuwe prijzen zijn.

Lees verder na de advertentie.

Apple maakt iPhone 12 goedkoper

Met de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max onthulde Apple deze week eindelijk zijn nieuwste iPhones. De toestellen zijn flink verbeterd en hebben dezelfde adviesprijzen als de iPhone 12-telefoons van vorig jaar. Wat je misschien niet weet, is dat Apple ook een aantal iPhones goedkoper heeft gemaakt. Het gaat om de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 11, die daardoor nog ietsjes aantrekkelijker zijn geworden.

Ideaal voor als je een nieuwe iPhone zoekt, maar niet de absolute hoofdprijs wil betalen. Met de iPhone 12 en 11 zit je bovendien de komende jaren wel goed: de smartphones zijn supersnel en krijgen nog lang iOS-updates. Je kan ze dus prima in huis halen als je de iPhone 13 liever links laat liggen.

In het overzicht hieronder zetten we de oude en nieuwe adviesprijzen van de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 11 op een rijtje. Klik op de links om naar onze prijsvergelijker te gaan, waar je nog betere deals vindt.

iPhone 12 goedkoper

→ Of ga voor een iPhone 12 met abonnement

iPhone 12 mini goedkoper

→ Of ga voor een iPhone 12 mini met abonnement

iPhone 11 goedkoper

iPhone 11 64GB→ 589 euro (was 689 euro)

(was 689 euro) iPhone 11 128GB → 639 euro (was 739 euro)

→ Of ga voor een iPhone 11 met abonnement

iPhone 12 Pro en XR verdwijnen

Misschien is het je opgevallen dat de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone XR uit het assortiment van Apple zijn verdwenen. Op de website van het bedrijf uit Cupertino zijn ze niet meer te vinden, en dat heeft een reden. Door de komst van de iPhone 13 Pro (Max) zijn de 12 Pro en 12 Pro Max overbodig geworden, waardoor ze niet meer officieel worden verkocht.

De nieuwe iPhone 13

De iPhone XR werd in 2018 geïntroduceerd en was dus al behoorlijk oud. Apple gebruikte het toestel echter de afgelopen tijd als instap-iPhone, maar deze rol wordt nu ingenomen door de nieuwere iPhone 11. Deze iPhone is sneller, heeft een extra camera achterop en nog veel meer. Met een adviesprijs van 589 euro is de iPhone 11 de goedkoopste iPhone met het moderne, randloze ontwerp.

De meest betaalbare iPhone is de iPhone SE (2020). Dit toestel heeft een adviesprijs van 492 euro (64GB) of 542 euro (128GB) en is daarmee nog een stukje goedkoper dan de iPhone 11. Hij ziet er wel ouderwets uit en heeft nog een Touch ID-vingerafdrukscanner. In de iPhone SE prijsvergelijker zie je dat je de telefoon nog voor een paar tientjes minder in huis kan halen bij andere webwinkels.

iPhone 13, 13 mini en 13 Pro reserveren

Vanaf aanstaande vrijdag (17 september) om 14.00 uur zijn de gloednieuwe iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max te pre-orderen. Een week later, op vrijdag 24 september, liggen de iPhones officieel in de winkels.

Voor de iPhone 13 en 13 mini betaal je respectievelijk 909 en 809 euro. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zijn met prijzen van 1159 en 1259 euro een stuk duurder.