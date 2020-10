iPhone 12 (Pro) geheugen: hoeveel opslag heb jij nodig?

Bij zowel de iPhone 12 als iPhone 12 Pro heb je drie keuzes op het gebied van opslagcapaciteit, maar welke past het beste bij jou? Hier kom je erachter hoeveel iPhone 12 geheugen jij nodig hebt.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 geheugen: hoeveel heb jij nodig?

Voor mensen die al eerder een iPhone hebben gekocht is dit bekende informatie, maar voor nieuwe iPhone-kopers herhalen we het nog maar eens: het interne geheugen van de iPhone 12 of iPhone 12 Pro is niet uit te breiden. Je kunt er (in tegenstelling tot sommige Android-telefoons) dus geen micro-sd-kaartje in kwijt. Daarom is het belangrijk om de juiste hoeveelheid geheugen te kiezen en je later niet voor verrassingen komt te staan.

Let op: de hoeveelheid vrije ruimte op je iPhone is niet gelijk aan het aantal gigabytes. Dit is namelijk inclusief de ruimte die nodig is voor iOS en de meegeleverde apps. Zo heeft onze iPhone 11 Pro Max 8,3 GB nodig voor systeemdata. Dat moet je dus afhalen van de hoeveelheid gigabyte die op de doos staan.

64GB: iPhone 12

Enkel de iPhone 12 heeft als opslagoptie 64GB. Dat is duidelijk een beslissing geweest om het toestel als instapmodel aan te kunnen bieden. Toch hoef je 64GB niet direct uit te vlakken. Hoewel het niet veel is, zullen er heel wat mensen zijn die genoeg hebben aan deze opslagcapaciteit.

Zeker als je een abonnement hebt op iCloud, zodat je bijvoorbeeld al je foto’s en video’s niet lokaal opslaat. Dan blijft er heel wat ruimte over voor je apps en games. Gebruik je een clouddienst en wil je het toestel niet gebruiken voor grote games en ga je zelden in 4K filmen, dan is 64GB waarschijnlijk genoeg.

128GB: iPhone 12 + iPhone 12 Pro

128GB is wat ons betreft de meest veilige keuze voor de meeste mensen. Hiermee heb je de ruimte om jarenlang zorgeloos foto’s en video’s te maken en apps te installeren. Zelfs als je de gigabytes eraf haalt die iOS nodig heeft, blijft er nog ruim 100 GB over om data op te slaan.

Naast apps en foto’s is deze opslagcapaciteit ook geschikt om een aantal films, series en albums lokaal op te slaan. Handig als je een beperkte mobiele bundel hebt en onderweg je entertainment bij de hand wil hebben.

256GB: iPhone 12 + iPhone 12 Pro

Heb je geen abonnement op een clouddienst of wil je grote hoeveelheden aan films, series en muziek lokaal bewaren? Zeker als je ook nog eens regelmatig 4K-video’s opneemt, kun je na een tijdje dan in de knel komen met 128GB aan geheugen. Zeker als je er niet zorgvuldig mee omspringt en het om de paar maanden opruimt.

Voor de meeste mensen zal 256GB teveel zijn, maar als je jezelf geen zorgen wil maken om een volle iPhone is dit een fijne extra optie om te hebben.

512 GB: iPhone 12 Pro

Het is geen toeval dat deze optie niet beschikbaar is voor de reguliere iPhone 12. 512GB is een optie die enkel voor de grootgebruiker gemaakt is: iemand die geen clouddiensten gebruikt, maar wel met grote regelmaat video’s in de hoogste kwaliteit schiet. Of iemand die het liefst alles op zijn iPhone doet: van monteren van video’s tot het spelen van grote games die meerdere gigabytes groot zijn.

We raden deze hoeveelheid enkel aan als je jezelf herkent in bovenstaande voorbeelden. Voor de rest van de gebruikers is het zonde van je geld om zoveel opslagcapaciteit in huis te halen.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro nu te reserveren in Nederland

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn nu te reserveren in Nederland, de eerste exemplaren worden vrijdag geleverd. Op 6 november volgen de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.

Dit artikel wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van iPhoned publiceert.