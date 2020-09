‘iOS 14.2 hint naar iPhone 12 zonder gratis EarPods in de doos’

De bèta van iOS 14.2 bevat een sterke aanwijzing dat de iPhone 12 niet alleen geen oplader, maar ook geen EarPods meer in de verpakking krijgt.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.2 verwijst naar iPhone 12 zonder EarPods

Eén van de meest hardnekkige geruchten over de iPhone 12 heeft niet met het toestel zelf te maken. Apple zou namelijk voor het eerst enkel een (extra stevige) oplaadkabel in de doos stoppen. De oplader zelf en het setje EarPods zou je voortaan los moeten kopen.

In de onlangs uitgekomen bèta van iOS 14.2 ontdekte MacRumors verwijzingen naar deze beslissing. In iOS 14 en oudere versies van iOS wordt in de instellingen gesproken over de ‘meegeleverde koptelefoon’. Vanaf iOS 14.2 is deze bewoording aangepast naar simpelweg ‘koptelefoon’.

Alle plekken in iOS waarin over ‘meegeleverde koptelefoon’ gesproken wordt, zijn op deze manier aangepast. Dit sluit naadloos aan op alle geruchten en het feit dat de onlangs verschenen Apple Watch Series 6 ook zonder oplader in de doos verschijnt.

Tijdens het september-event kregen we al te zien hoe Apple deze verandering uitlegt aan de consument: door opladers niet meer standaard mee te leveren, zegt Apple veel minder schade aan het milieu aan te richten. Veel mensen die een nieuw Apple-apparaat kopen hebben er namelijk al eentje in huis, waardoor de meegeleverde oplader in feite overbodig is.

Milieu en geld als belangrijkste redenen

Daarnaast zou geld een rol spelen: omdat de 5G-chips die voor de iPhone 12-modellen gebruikt worden erg prijzig zijn, zoekt Apple een manier om die extra productiekosten te compenseren.

Analisten vermoeden ook dat het schrappen van de EarPods een manier is om de populaire AirPods nog populairder te maken. Zonder een gratis koptelefoon zullen meer iPhone-eigenaren gaan twijfelen om toch voor een setje AirPods te gaan.

Het lijkt erop dat we niet lang meer hoeven te wachten om te zien of dit gerucht klopt. De meest recente geruchten wijzen naar dinsdag 13 oktober voor de dag dat Apple de iPhone 12-modellen onthult.