Overzicht: deze 7 iPhone 12-geruchten zaten er helemaal naast

Dankzij talloze geruchten wisten we ruim voor de onthulling al heel veel over de iPhone 12. Maar een aantal geruchten bleken er ook helemaal naast te zitten. Hoog tijd voor een overzicht.

Deze iPhone 12 geruchten zaten er helemaal naast

Eind 2019 wisten we al heel wat over de iPhone 12-modellen. Zo dook in juni vorig jaar al het verhaal op dat de iPhones allemaal een oled-scherm zouden krijgen. Maar er bleken ook heel wat missers tussen te zitten. Van extra stevige Lightningkabels tot Touch ID: deze iPhone 12 geruchten bleken niet te kloppen.

1. Touch ID (onder het scherm)

We hebben er regelmatig over geschreven: de terugkeer van Touch ID in de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Apple zou aan een ultrasone vingerafdrukscanner werken die onder het scherm geplaatst kan worden.

Hoewel het bedrijf hier nog steeds druk mee bezig zou zijn, bleek het voor de iPhones van dit jaar niet te kloppen. Enkel de iPhone SE 2020 kreeg een ouderwetse Touch ID-knop. Alle iPhone 12-modellen ontgrendel je dus enkel met Face ID of je pincode.

2. ProMotion-display

Na Touch ID het meest hardnekkige gerucht ging over het scherm van de Pro-iPhones. Apple zou de ProMotion-techniek van de iPad Pro ook naar de iPhone brengen. Goed nieuws, want daardoor zouden de toestellen een hogere ververssnelheid krijgen. Dat levert soepelere animaties op en laat de iPhones sneller aanvoelen.

Pas op het laatste moment werden de geruchten ontkracht en bleken ze ook niet te kloppen. Best jammer, want een ProMotion-display had een mooie manier geweest om de Pro-iPhones meer van de reguliere iPhone 12 te onderscheiden dit jaar. Zeker nu de vier toestellen allemaal een oled-display hebben.

3. Kleinere notch

Hoewel al snel duidelijk was dat de iPhone 12 een iPhone 5-achtig ontwerp zou introduceren, werden er ook een paar dingen geroepen die uiteindelijk niet klopten. De meest hardnekkige ging over de notch: de uitsnede die sinds de iPhone X bovenin het display zit om de Face ID-camera een plekje te geven.

Apple zou nieuwe manieren gevonden hebben om deze componenten compacter te verpakken, maar de realiteit is anders. De vier iPhones hebben gewoon weer precies dezelfde notch als de iPhone X jaren geleden al had. Misschien volgend jaar?

4. Alleen Pro-iPhones met 5G

In de aanloop naar het iPhone 12-event is er heel wat gezegd over 5G. De toestellen zouden eerst helemaal geen 5G-ondersteuning krijgen, toen alleen de Pro-iPhones en daarna zouden alle iPhone 12-modellen in Nederland sowieso niet met 5G uitgerust worden.

De realiteit is gelukkig anders. Alle vier de iPhones ondersteunen 5G, wat ze meteen een stuk toekomstbestendiger maakt. Hoewel je in Nederland nu nog niet heel veel aan 5G hebt, zal dat de komende jaren namelijk zeker veranderen.

5. Smart Connector

Een gerucht dat ook al een paar jaar opduikt over nieuwe iPhones: de introductie van een Smart Connector. De magnetische aansluiting van de iPad maakt het makkelijk om bijvoorbeeld een toetsenbord aan de tablet vast te klikken. De iPhone zou een soortgelijke aansluiting krijgen om accessoires op aan te sluiten.

Hoewel het geen Smart Connector is geworden en we deze waarschijnlijk ook nooit zullen krijgen, willen we dit gerucht ook weer niet helemaal afschieten. De iPhone 12 introduceert immers MagSafe: een magnetische aansluiting voor accessoires die met NFC herkent wat erop wordt aangesloten.

6. Snellere 20 Watt oplader

De prijs voor het meest ironische gerucht van 2020 gaat ongetwijfeld naar deze. Een anonieme bron stelde toen dat de iPhone 12 geleverd zou worden met een extra snelle oplader van 20 watt. Wat bleek: de iPhone 12 zou helemaal niet meer met een oplader geleverd worden. Veel verder kan je er wat iPhone-geruchten betreft dus niet naast zitten.

7. Stevigere oplaadkabel in de doos

Een opmerkelijk gerucht dat niet bleek te kloppen gaat over de kabel die in de doos van de nieuwe iPhones zit. Er zouden zelfs al foto’s zijn uitgelekt van deze nieuwe kabel, die met een laagje stof omgeven was om hem zo extra stevig te maken.

Het verhaal klonk destijds logisch: om de klap van het weghalen van de oplader te verzachten zou Apple een extra stevige oplaadkabel meeleveren. De foto’s bleken een sterk staaltje nepnieuws te zijn.

Maar deze iPhone 12-geruchten klopten wel

Gelukkig gooien we onze geloofwaardigheid met dit artikel niet volledig overboord: er gros van de geruchten die we hebben opgepakt de afgelopen maanden bleek namelijk wel te kloppen. Benieuwd wat de belangrijkste functies van de vier iPhone 12-smartphones zijn? Check dan onze video hieronder.

Dit artikel wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van iPhoned publiceert.