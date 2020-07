‘Zo groot worden de 2020 iPhones ten opzichte van oudere iPhones’

Dit najaar verschijnt naar verwachting de iPhone 12 in drie formaten. Zo groot zijn de iPhone 12-modellen in vergelijking met oudere iPhones.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo groot worden de nieuwe iPhones

MacRumors was in staat op de dummy’s van de iPhone 12-toestellen in handen te krijgen. De dummy’s circuleerden al enige tijd in China, en zijn gebaseerd op de schematische tekeningen van de nieuwste iPhones.

De techwebsite heeft foto’s gemaakt van de dummy’s naast de bestaande iPhones. Door deze te vergelijken met oudere iPhones zie je precies hoe groot de nieuwe toestellen worden.

Veel geruchten wezen er al op dat Apple van plan is om de nieuwe iPhone 12 in drie formaten uit te brengen. Het kleinste toestel wordt ook wel de iPhone 12 mini genoemd. Deze wordt met een 5,4 inch-scherm een stuk kleiner dan we inmiddels van Apple gewenst zijn.

Verder krijgen zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro een 6,1 inch-scherm. Het grootste toestel, de iPhone 12 Pro Max, krijgt een 6,7 inch-scherm. Deze is daarmee een tikje groter dan zijn voorganger. De iPhone 11 Pro Max heeft namelijk een 6,5 inch-scherm.

Het middelste formaat wordt precies even groot als de huidige iPhone 11, maar de andere twee maten zijn helemaal nieuw. De kleinste iPhone wordt zelfs iets kleiner dan het nieuwste budgetmodel van Apple: de iPhone SE 2020. Deze valt qua formaat precies tussen de eerste iPhone SE en zijn opvolger in. Dat is vooral goed nieuws voor Apple-gebruikers die een kleinere iPhone willen, maar toch liever voor een high-end model gaan.

Vier iPhones dit najaar

Apple zou alle vier de toestellen in het najaar uitbrengen. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens het Apple-event in september, maar door de coronacrisis blijft het nog onzeker of dit het geval zal zijn.

Het bedrijf uit Cupertino gaat het niet alleen met het formaat, maar ook met de verpakking van de iPhone net even anders doen. Het gerucht gaat namelijk dat er dit keer geen oplader in het doosje te vinden is. Dit gerucht zorgde voor veel ophef, maar de meningen zijn erover verdeeld