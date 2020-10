‘iPhone 12 krijgt snellere Face ID, betere zoom en langere accuduur’

Met nog iets meer dan een dag te gaan tot het iPhone 12-event druppelen de laatste geruchten binnen. We zetten de nieuwe informatie op een rijtje.

‘iPhone 12 Face ID sneller dan ooit’

Het nieuwste gerucht is afkomstig van Max Weinbach, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit. Hij zegt dat de meeste informatie over de vier iPhone 12-modellen sinds afgelopen vrijdag op straat ligt. Toen dook er een lijst met iPhone 12 specs op via het Chinese netwerk Weibo.

Maar daar blijft het niet bij. Via zijn Twitter-account ‘PineLeaks’ deelt Weinbach nog wat aanvullende informatie over de aanstaande smartphones van Apple. Allereerst zou de Face ID-camera erop vooruit gaan. Dankzij een nieuw algoritme dat ‘Dynamic Zoning’ heet, zou de camera minder tijd nodig hebben om jouw gezicht te herkennen en scannen.

Op een kleinere notch hoeven we niet te rekenen: enkel de iPhone 12 mini zou door het kleinere 5,4 inch scherm een kleiner inkeping in het scherm hebben. Apple zou dit voor elkaar hebben gekregen door de Face ID-componenten ‘dichter’ op elkaar te pakken. Dit sluit aan bij gelekte foto’s van het iPhone 12 mini-display die in juli uitlekten en inderdaad een wat smallere notch toonden.

Wat de camera betreft zou Apple vooral inzetten op het verbeteren van de zoomfunctie. Met de dubbele cameralens moeten de iPhone 12 en iPhone 12 mini het volgens Weinbach vooral hebben van verbeterde digitale zoom.

Door de software dusdanig aan te passen gaat er minder kwaliteit verloren bij het inzoomen. De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max kunnen daarnaast beter optisch zoomen dan hun voorgangers. De Pro-modellen zouden daarnaast tot 35 procent betere foto’s maken in het donker dan voorheen.

Tot slot iets over de accuduur: de twee Pro-iPhones zouden gemiddeld een uur langer meegaan op een enkele acculading ten opzichte van de 11 Pro-versies. De iPhone 12 mini zou daarentegen een minder lange accuduur hebben dan de iPhone 11 door het compacte formaat van het toestel.

Kijk morgen live mee naar het iPhone 12-event

Of Weinbach (en alle andere geruchten) het bij het rechte eind hebben, krijgen we dinsdagavond te zien. Om 19:00 uur Nederlandse tijd start dan de Apple-event livestream van het iPhone 12-event. Op iPhoned zitten we uiteraard in de startblokken om je van al het nieuws te voorzien. Je kunt de livestream zelfs vanuit onze iPhoned-app volgen, zodat je via picture-in-picture naar het event kunt blijven kijken terwijl je onze artikelen leest.