Apple kondigde gisteren aan dat het iPhone 12-event van dit jaar plaatsvindt op 13 oktober. De uitnodiging doet wat stof opwaaien en zorgt voor speculaties over welke aankondigingen we kunnen verwachten.

Gerucht: Uitnodiging Apple-event zit vol aanwijzingen naar aankondigingen

De slogan van het event is ‘Hi, Speed’ en lijkt in combinatie met het donkerblauw- en oranje ontwerp vol verstopte aanwijzingen te zitten. Dit zijn de speculaties.

1. 5G-ondersteuning en een A14-chip in de iPhone 12

De slogan alleen zou namelijk kunnen duiden op de twee verwachte iPhone 12-functies: 5G-ondersteuning en een A14 processor. Apple kondigde tijdens het event van 15 september al de nieuwe iPad Air aan met A14 chip.

Tijdens het iPhone 12-event van 13 oktober zal Apple naar verwachting nog meer uitweiden over de snelheid van de A14 processor. Deze zorgt er namelijk voor dat de iPhone 12 nog een stuk sneller wordt dan de iPhone 11-serie. Deze toestellen hebben een A13-chip in huis.

2. iPhone 12 in marineblauwe kleur verkrijgbaar

Er deden zich al meerdere geruchten de ronde dat Apple dit jaar een marineblauwe iPhone 12 zou onthullen. De uitnodiging lijkt dat te bevestigen. De blauwe kleur van de uitnodiging is volgens geruchten namelijk een hint naar de kleuroptie die aan het rijtje wordt toegevoegd.

Dit zou ook goed passen bij de blauwe Apple Watch Series 6 die het bedrijf vorige maand uitbracht. Het is nog onduidelijk of de oranje kleur in de uitnodiging ook een hint is naar een nieuwe kleuroptie van de iPhone 12.

3. Ringen zijn een aanwijzing naar kleinere HomePod of de AirTag

De oranje ringen op de uitnodiging worden verschillend geïnterpreteerd. Sommigen denken dat de ringen lijken op het ontwerp van Siri. Er gaan geruchten rond dat Apple werkt aan een kleinere en goedkopere HomePod. Deze wordt bediend door middel van Siri, dus het zou een hint kunnen zijn dat de kleinere HomePod op 13 oktober wordt onthuld.

Ook vinden mensen de ringen lijken op audiogolven, wat ook een hint kan zijn naar de HomePod of naar de AirPods Studio, de eerste over-ear koptelefoon van Apple. Anderen speculeren echter dat de ringen een aanwijzing zijn naar de langverwachte AirTag. Al jaren wordt gespeculeerd dat Apple aan de bluetooth-tracker werkt, en dit event zou het moment kunnen zijn dat het kleine apparaatje wordt aangekondigd.

Meer over het iPhone 12-event

Apple kondigde de officiële datum aan voor het iPhone 12-event. Tijdens het event maakt het bedrijf bekend over welke vernieuwingen de iPhone 12-toestellen beschikken, wat ze gaan kosten en wanneer ze in de winkels liggen. Het is dus zeker de moeite waard om op 13 oktober in te schakelen om naar alle aankondigingen te kijken.

Uiteraard zit de redactie van iPhoned op de avond van het event klaar om jou van al het nieuws te voorzien.