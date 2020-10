iPhone 12-event terugkijken: zo bekijk je alle aankondigingen opnieuw

Heb je het Apple-event gemist of wil je het nog eens rustig terugkijken? In dit artikel zetten we al het videomateriaal op een rij.

iPhone 12-event terugkijken: kijk hier alle aankondigingen

Deze week kondigde Apple in iets meer dan een uur de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max aan. Voorafgaand aan de iPhone-onthulling werd ook de HomePod mini aangekondigd.

Vanwege het coronavirus deed Apple het dit jaar net even anders. In september presenteerde het bedrijf uit Cupertino de nieuwe Apple Watch en iPads. Nu, ongeveer een maand later, werden de vier nieuwe iPhones eindelijk uit de doeken gedaan. Via een livestream was de video dinsdagavond te bekijken.

Hieronder hebben we alle video’s van Apple op een rijtje gezet. Je kunt de volledige livestream checken, maar je kunt ook trailers van de iPhone 12, iPhone 12 Pro en de HomePod mini kijken.

iPhone 12-event round-up

Vind je de video te lang? In het filmpje hieronder vatten we in vijf minuten samen wat Apple allemaal heeft onthuld. Liever lezen? Dan hebben we alle aankondigingen nog eens voor je samengevat in onze iPhone 12-event round-up. Lijkt de iPhone 12 Pro je wel wat? We geven een iPhone 12 Pro weg met onze winactie!

