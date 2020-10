iPhone 12-event round-up: de 7 belangrijkste aankondigingen

Vier nieuwe iPhones, een mini HomePod en de terugkeer van MagSafe: lees er alles over in onze iPhone 12-event round-up.

iPhone 12-event round-up: alle 7 aankondigingen

Apple had maar een uurtje nodig om vier nieuwe iPhones, een kleine HomePod en de terugkeer van MagSafe te onthullen. Hoog tijd dus voor een round-up om alles op je gemakje na te lezen.

1. Apple onthult HomePod mini: dit moet je weten

Apple heeft de HomePod mini aangekondigd, een kleinere versie van de eerder verschenen HomeKit-speaker. Apple kondigt tijdens het iPhone 12-event de HomePod mini aan: een compactere versie van de HomePod. Deze slimme speaker is het kleine broertje van de Apple HomePod. Het slimme apparaat past dan ook goed in de HomeKit familie en is door de Siri-ondersteuning makkelijk met je stem te bedienen. De HomePod mini heeft krachtig geluid, een A14-chip en is geïntegreerd met Apple Music – Lees alles over de HomePod mini

2. Dit is de iPhone 12: kleurrijk instapmodel heeft 5G en nieuw design

Ein-de-lijk is hij daar: de iPhone 12. Apple heeft het nieuwe instapmodel zojuist aangekondigd en in dit artikel praten we je bij over alle vernieuwingen, de releasedatum, prijs en meer. Na maanden van hardnekkige geruchten, gelekte informatie en dubieuze foto’s is aan alle twijfels een einde gekomen: de iPhone 12 is officieel onthuld. De opvolger van de iPhone 11 is op meerdere fronten flink verbeterd. Hier lees je alles over dé nieuwe Apple-smartphone van 2020 – Lees alles over de iPhone 12

3. Apple onthult iPhone 12 mini: dit moet je weten over de kleinste iPhone 12

Apple heeft de iPhone 12 mini officieel onthuld. De kleinste iPhone 12 heeft dezelfde functies, kracht en specificaties als zijn grotere broers, maar is veel compacter. Dit moet je weten over de iPhone 12 mini. Gelijktijdig met de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max heeft Apple ook de iPhone 12 mini officieel uit de doeken gedaan. Dit toestel is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, een stuk compacter dan zijn grotere broers. Het toestel heeft namelijk een 5,4 inch-oled scherm, terwijl de iPhone 12 met een 6,1 inch-scherm een stuk groter is – Lees alles over de iPhone 12 mini

4. iPhone 12 Pro (Max) officieel onthuld: dit zijn de vernieuwingen

Na maanden van geruchten heeft Apple eindelijk de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max officieel onthuld. Dit moet je weten over de beste iPhones van 2020. De opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn officieel aangekondigd. Na maandenlang speculeren kunnen we dan ook eindelijk duidelijkheid verschaffen over de beste (en duurste) iPhones van dit jaar. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gaan grotendeels verder op dezelfde voet als hun voorgangers, maar zijn stiekem grondig verbeterd. In dit artikel lees je alles over de nieuwe Pro-iPhone’s – Lees alles over de iPhone 12 Pro (Max)

5. Overzicht: alle Nederlandse iPhone 12 prijzen en pre-orderdata op rij

Met vier nieuwe iPhones is er dit najaar meer te kiezen dan ooit. Maar hoe zit het met alle prijzen en de verspreide release? Bovendien verschijnen de toestellen niet allemaal tegelijk: de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf 16 oktober te pre-orderen, maar de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini zijn pas vanaf 6 november te bestellen. In het onderstaande overzicht zetten we alle datums en prijzen op een rij per toestel, wel zo overzichtelijk – Lees alles over de iPhone 12 prijs en pre-order

6. Apple brengt MagSafe terug: draadloos opladen met de nieuwe iPhones

Apple brengt MagSafe terug en ditmaal naar de iPhones. De oplaadstandaard komt terug in allerlei accessoires en werkt standaard met de nieuwe iPhones, zoals de iPhone 12. Apple kondigt tijdens het grote Apple-event aan dat MagSafe terugkeert en nu werkt met de nieuwe iPhone 12. Het bedrijf komt met twee nieuwe MagSafe-opladers, waarmee je de nieuwe toestellen draadloos kunt opladen. Je kunt MagSafe zien als de vervanger van AirPower, de draadloze oplader die nooit is verschenen omdat ‘ie niet aan Apples kwaliteitseisen voldeed – Lees alles over MagSafe

7. iOS 14.1 en iPadOS 14.1 nu beschikbaar: zo download je de nieuwe softwareversies

Apple heeft iOS 14.1 uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor alle recente iPhones. Ook is er een nieuwe versie van iPadOS beschikbaar. Apple-liefhebbers kunnen vanavond hun geluk niet op. Naast de aankondiging van vier nieuwe telefoons – de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini – brengt het bedrijf ook een ander cadeautje uit. iOS 14.1 is vanaf nu te downloaden voor alle iPhones die de basisversie, iOS 14, ook aankunnen. Zo zet je de kersverse iOS-/iPadOS-versie op je toestel – Lees alles over iOS 14.1 en iPadOS 14.1

