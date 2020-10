Poll: naar welke iPhone 12-event aankondiging kijk jij het meeste uit?

Na maanden van geruchten is het deze dinsdag eindelijk zover: het iPhone 12-event! Stem in onze poll en laat weten naar welke aankondiging jij het meeste uitkijkt.

iPhone 12-event poll: waar kijk jij naar uit?

Wat Apple precies gaat aankondigingen is nog even de vraag, maar dankzij een stroom aan geruchten hebben we al een aardig beeld van wat we kunnen verwachten. Na een presentatie in september waar de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE en nieuwe iPads centraal stonden, is het nu tijd voor het jaarlijkse iPhone-event.

Zie je bovenstaande poll niet? Stem dan via deze link

De vier nieuwe iPhones zullen daar de hoofdrol spelen: de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Reken er maar op dat Apple veruit de meeste tijd van de livestream uittrekt om het nieuwe design en alle nieuwe functies uitgebreid te bespreken.

Daarnaast zouden verschillende accessoires worden gepresenteerd waar we in sommige gevallen al jaren op wachten. De eerste is de AirTag: een bluetooth-tracker waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. Ook is er een kans op de AirPods Studio-koptelefoon en HomePod mini, een kleinere versie van Apples slimme speaker.

De belangrijkste geruchten op een rij

Nu het Apple-event echt voor de deur staat, is er al heel veel informatie uitgelekt. Van de iPhone 12-specs tot info over de HomePod mini en de AirPods Studio. In het onderstaande artikel hebben we alle geruchten van deze nieuwe Apple-producten overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.