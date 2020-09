Officieel: Apple onthult de iPhone 12 en meer op 15 september

Zet het maar in je agenda: na lang wachten heeft Apple het iPhone 12-event officieel aangekondigd! De vier nieuwe iPhones en meer Apple-producten worden volgende week al aangekondigd. Dit mag je verwachten.

Offickeel: iPhone 12-event op 15 september

Met een digitale uitnodiging nodigt Apple iedereen uit voor een virtueel bezoek aan het Steve Jobs Theater. Net als tijdens WWDC 2020 vindt het iPhone 12-event hoogstwaarschijnlijk volledig digitaal plaats via een livestream. Die kun je volgen via de website van Apple of YouTube. Het iPhone 12-event barst op 15 september om 19:00 uur Nederlandse tijd los.

Zoals altijd stuurt Apple enkel een cryptische uitnodiging voor een ‘speciaal evenement’, zonder te benoemen wat we daar te zien krijgen. Als je iPhoned al een tijdje volgt, zul je echter een aardig beeld hebben wat je die avond allemaal kunt verwachten.

Dit kun je tijdens het iPhone 12-event verwachten

Tijdens dit online evenement zullen naar verwachting de vier 2020 iPhones de hoofdrol spelen: de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max. Het is voor het eerst dat Apple vier nieuwe iPhones tegelijk onthult, waarbij de compacte iPhone 12 mini een compleet nieuw model is.

Nieuwe software en kersverse producten

Maar daar blijft het niet bij. Naar verwachting krijgen we op dit evenement ook nog onthullingen van andere Apple-producten te zien en zal het bedrijf de releasedatum van iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 en macOS Big Sur bekend maken.

Daarnaast zijn er nog wat andere producten die al maanden op zich laten wachten. Zo zou Apple met de AirTag een Bluetooth-tracker willen uitbrengen waarmee je zoekgeraakte producten snel kunt terugvinden. De AirPods-familie zou uitgebreid worden met de AirPods Studio: een koptelefoon die je over je oren plaatst en superieure geluidskwaliteit moet bieden.

