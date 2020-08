Nu we zeker weten dat de iPhone 12 niet in september komt, is de grote vraag wanneer Apple het iPhone 12-event organiseert. Apple-lekker Jon Prosser zegt er een idee over te hebben.

‘Apple Watch en iPad in september, iPhones komen later’

In een tweet deelt Prosser op basis van zijn (anonieme) bronnen de releasedata van de Apple Watch Series 6, nieuwe iPad 2020 en vier iPhone 12-modellen. Deze zijn volgens hem als volgt:

Apple Watch Series 6 en iPad 2020: in de week van 7 september

iPhone 12-event: in de week van 12 oktober

iPhone 12 pre-order: in de week van 12 oktober

iPhone 12 release: in de week van 19 oktober

iPhone 12 Pro pre-order en release: in november

Deze data bevatten een aantal opvallende details. Zo zou dit de eerste keer zijn dat Apple een gloednieuwe Apple Watch niet tijdens een keynote, maar met een persbericht presenteert. Onmogelijk is dat niet: kijk maar naar de MacBooks die dit jaar op dezelfde manier onthuld werden.

De reden om de Series 6 en iPad 2020 eerder te presenteren zou zijn omdat deze producten wel op schema zijn om in september uit te komen. In plaats van te wachten op de iPhone 12 zou Apple er volgens Prosser dus voor kiezen om het slimme horloge en de nieuwe instap-iPad gewoon op de geplande datum te lanceren.

De Apple Watch Series 6 zou nieuwe gezondheidsfuncties bevatten en draait standaard op watchOS 7, de update die onder meer slaaptracking introduceert. De iPad 2020 lijkt een grote upgrade te worden met een gloednieuw voorkantvullend ontwerp.

‘iPhone 12 Pro komt pas in november’

Na de Watch en iPad is het in oktober tijd voor de iPhone 12. Apple bevestigde onlangs zelf al dat de nieuwe iPhones later komen dan normaal. Hiervoor zou Apple wel een traditionele keynote organiseren waar de vier modellen uit de doeken worden gedaan. Ze zijn vervolgens in de week van 12 oktober te pre-orderen en liggen een week later in de winkels. Volgens Prosser gaat het hier om de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De iPhone 12 Pro en Pro Max zouden pas in november verschijnen.

Jon Prosser heeft de afgelopen maanden een reputatie opgebouwd als een relatief nieuwe maar doorgaans betrouwbare Apple-lekker. Toch zat hij er ook meerdere malen naast. In een reactie op de tweet van Prosser reageert de andere bekende insider Mark Gurman met een emoji van een duimpje naar beneden. Daarmee lijkt hij het niet eens te zijn met dit gerucht, al zal het afwachten zijn om te zien wie er gelijk blijkt te hebben.