iPhone 12-event vindt mogelijk op 10 september plaats

Apple heeft mogelijk per ongeluk de datum van het aankomende iPhone 12-event verklapt. Het bedrijf van Tim Cook plaatste een korte livestream-test op YouTube, die stond gepland voor 10 september.

iPhone 12-event datum is mogelijk 10 september

Het staat vast dat Apple later dit jaar nieuwe iPhones onthult, maar vaak moeten we lang wachten totdat we weten op welke dag dit gebeurt. Mogelijk heeft Apple dit nu per ongeluk verklapt.

Op het YouTube-kanaal van het bedrijf uit Cupertino verscheen een geplande livestream met de naam ‘TEST’. Deze livestream stond gepland voor 10 september 2020, maar verdween al snel van het YouTube-kanaal. Verschillende gebruikers hebben wel screenshots weten te maken.

Het is echter nog maar de vraag of het iPhone 12-event daadwerkelijk op 10 september plaatsvindt. Apple organiseert zijn events doorgaans op dinsdagen en 10 september valt dit jaar op een donderdag, waardoor dit minder aannemelijk lijkt. Ook kan het zijn dat Apple 10 september als datum voor de livestream-test gebruikte, omdat dit ook de dag was waarop het iPhone 11-event vorig jaar plaatsvond.

Wanneer komen de iPhone 12-telefoons?

Apple heeft zelf nog niets over de iPhone 12 losgelaten, al liet het bedrijf wel weten dat de nieuwe iPhones later verschijnen dan we gewend zijn. Tijdens de presentatie van kwartaalcijfers meldde het bedrijf dat de nieuwe iPhone meerdere weken vertraagd zijn, waardoor ze hoogstwaarschijnlijk pas ergens in oktober in de winkels liggen. Het is echter onduidelijk of dit ook betekent dat de nieuwe iPhones op een later moment onthuld worden, of dat Apple ‘gewoon’ kiest voor een event in september.

Volgens geruchten kunnen we dit jaar maar liefst vier nieuwe iPhones verwachten: de reguliere iPhone 12, kleinere iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en grote iPhone 12 Pro Max. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en 11 Pro Max krijgen we dus ook een compacter toestel, dat over een 5,4 inch-scherm zou beschikken.

Meer weten? Check ook onze iPhone 12-verwachtingen en de video hieronder, waarin we vooruitblikken op de iPhone 12 (Pro) en iPhone 12 mini. Zo weet je alvast wat je kan verwachten van de nieuwe Apple-toestellen.