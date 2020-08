‘iPhone 12 wordt duurder dan iPhone 11, ondanks gebrek aan accessoires’

Wie dit jaar een nieuwe iPhone wil kopen, moet wellicht dieper in de buidel tasten dan voorheen. De iPhone 12-modellen zouden 50 tot 150 dollar duurder kunnen worden dan hun voorgangers.

‘Nieuwe iPhone duurder dan vorig jaar’

Dat meldt Trendforce. Eerder werd al bekend dat Apple van plan is om geen EarPods en geen adapter mee te leveren met de iPhone 12. Dat zou niet genoeg om de prijs op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar.

De iPhone 12 zou tussen 799 en 849 dollar gaan kosten. Dat is 100 tot 150 dollar meer dan de huidige iPhone 11. De iPhone 12 Mini, het nieuwe, kleinere model, gaat wellicht voor 699 tot 749 dollar over de toonbank.

Voor de iPhone 12 Pro moet uiteraard dieper in de buidel getast worden. Het basismodel zou uitkomen tussen 1049 en 1099 dollar. De iPhone 11 Pro was nog 999 dollar. Het grootste model ten slotte, de iPhone 12 Pro Max, zou ook 50 tot 100 dollar duurder worden. Reken op een prijs tussen 1149 en 1199 dollar.

Het is nog even afwachten wat dit kan betekenen voor de europrijzen. Deze dollarprijzen direct omrekenen naar euro’s komt namelijk niet overeen met de manier waarop Apple zijn prijzen opstelt.

5G de oorzaak van mogelijke prijsverhoging?

Het gaat natuurlijk nog om een gerucht, maar een belangrijke reden voor de prijsverhoging zou de toevoeging van 5G kunnen zijn. Veel smartphones die gebruik maken van dit nieuwe, snellere netwerk hebben een hogere prijs dan hun voorganger. De productiekosten van de iPhone 12 zouden door 5G zo’n 75 tot 85 dollar hoger zijn dan die van de iPhone 11. Apple zou daarom ook willen besparen op de kosten van de accu.

De release van de iPhone 12 komt steeds dichterbij. We verwachten de komende weken dan ook meer geruchten over de nieuwe paradepaardjes van Apple. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app. Kun je geen genoeg krijgen van de iPhone 12? Check dan de artikelen of video hieronder.