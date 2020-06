Verschillende foto’s van een iPhone 12-dummy zijn gelekt. De foto’s laten goed zien hoe de nieuwe iPhones een iPad Pro-achtig ontwerp krijgen met platte randen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12-dummy laat iPad Pro ontwerp zien’

De bekende Apple-lekker Sonny Dickson deelde de afbeeldingen op Twitter. De ontwerpen zijn waarschijnlijk gebaseerd op de schematische tekeningen die vorige week zijn gelekt. Deze zijn speciaal gemaakt voor fabrikanten van iPhone-hoesjes. De dummy laat vooral een design zien dat we al verwachten op basis van verschillende geruchten: een iPad Pro-ontwerp met platte zijkanten.

Toch is de camera unit op de foto net wat anders dan verwacht. Eerder deden zich namelijk geruchten de ronde dat de iPhone 12-modellen een dubbele cameralens krijgen. Alleen de iPhone 12 Pro-modellen zouden drie lenzen op de achterkant hebben.

De dummy’s laten echter op alle modellen drie lenzen zien. Ook opvallend is het feit dat geen enkele van deze modellen een LiDAR-scanner heeft. Dit werd tenminste op het grootste model, de iPhone 12 Pro Max met 6,7 inch-scherm, namelijk wel verwacht.

Het scherm is niet te zien op de foto’s, dus het is nog onbekend hoe de notch van de iPhone 12 eruit gaat zien. Hoewel Sonny Dickson een goede reputatie heeft opgebouwd als Apple-lekker, is het goed om dit bericht met een korreltje zout te nemen. Hij raadt zelf ook aan om een slag om de arm te nemen wat betreft de camera’s.

De CAD-afbeeldingen laten vaak geen belangrijke details zien die niet belangrijk zijn voor hoesjesfabrikanten. Omdat de dummy’s hier waarschijnlijk op gebaseerd zijn, kan het dus goed dat het aantal cameralenzen uiteindelijk anders wordt.

Onthulling in september of oktober

De iPhone 12-modellen liggen pas over een paar maanden in de winkel. Normaal gesproken worden de nieuwste toestellen tijdens het Apple-event in september onthuld. Vanwege het coronavirus is dit nog onzeker. Het zou daarom goed kunnen dat het wordt uitgesteld naar oktober.