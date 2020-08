Een nieuw opgedoken iPhone 12-dummy laat zien hoe de nieuwe iPhones eruit gaat zien. Met nog een paar weken tot de officiële onthulling te gaan is vrijwel alle informatie over de iPhone 12 al vroegtijdig gelekt.

‘iPhone 12-dummy laat ontwerp van nieuwe iPhone zien’

HaAppelistim, een Israëlische Facebook-pagina, heeft foto’s van een iPhone 12-dummy online gezet. Deze prototypes worden bijvoorbeeld door makers van telefoonhoesjes gebruikt om op tijd met de productie van nieuwe accessoires te beginnen. Op meerdere websites kun je bijvoorbeeld al iPhone 12-hoesjes op de kop tikken, terwijl het toestel zelf nog niet eens is gepresenteerd.

De Israëlische dummy laat het mogelijke ontwerp van de iPhone 12 zien, dat doet denken aan de iPhone 4. Het nieuwe Apple-toestel zou de platte, scherp afgesneden behuizing van de smartphone uit 2010 overnemen. Het hoekige design dat de dummy laat zien, heeft ook wel wat weg van de nieuwste iPad Pro.

Jammer genoeg geven de foto’s geen uitsluitsel over de grootte van de iPhone 12-notch. Volgens geruchten wordt de inkeping in het scherm, waarin onder meer de selfiecamera verwerkt zit, dit jaar een stuk kleiner.

Wel laten de foto’s zien dat de twee goedkopere iPhone 12-modellen (5,4 & 6,1 inch) een dubbele camera op de achterkant krijgen. De twee high-end modellen, vermoedelijk de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, zouden daarentegen drie camera’s met een speciale LiDAR-dieptesensor krijgen.

Aftellen begonnen

Met nog een paar weken te gaan tot de officiële onthulling is het aftellen begonnen. Apple spreekt normaal nooit over zijn nieuwste telefoons, maar gaf ditmaal al aan dat de iPhone 12 “een paar weken later” dan gebruikelijk verkrijgbaar is. Of het toestel wel ‘gewoon’ in september wordt aangekondigd, is nog even afwachten.

iPhoned houdt je in ieder geval op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhone-app. Bekijk in de tussentijd ook onderstaande video, waarin we kort vooruitblikken op de belangrijkste verwachte verbeteringen van de iPhone 12.