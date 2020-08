De iPhone 12 schijnt magneetjes te krijgen waardoor draadloos opladen makkelijker wordt, aldus een doorgaans betrouwbare bron. Deze magneetjes leggen het toestel automatisch op de goede plek van de draadloze oplader.

‘iPhone 12 gaat beter draadloos opladen’

De foto’s zijn gedeeld door EverythingApplePro, een populair YouTube-kanaal. Hierop is te zien dat de vermeende behuizing van de iPhone 12, die binnenkort uitkomt, met magneten uitgerust is. De magneetjes zijn ook aanwezig in beschermhoezen voor de nieuwe Apple-telefoon.







Het is niet helemaal duidelijk waar de magneetjes voor dienen. EverythingApplePro speculeert dat de nieuwe iPhone deze mogelijk gebruikt voor draadloos opladen. Dankzij de magneetjes komt de telefoon dan automatisch op het beste plekje van de oplader te liggen. Deze mogelijke reden verklaart ook waarom de magneetjes in de iPhone 12-hoesjes zitten.

Een meer vergezochte verklaring is dat Apple op de achtergrond doorwerkt aan de AirPower. Deze draadloze oplaadmat werd begin 2019 definitief geschrapt omdat ‘ie niet aan Apples kwaliteitseisen voldeed. De laatste maanden duiken er echter geruchten op dat de iPhone-maker het project tóch weer zou hebben opgepakt.

Tot slot is het mogelijk dat de magneetjes in de iPhone 12-behuizing gebruikt gaan worden voor ‘omgekeerd’ draadloos opladen. De Samsung S20 kan bijvoorbeeld oordopjes van stroom voorzien door ze op de achterkant van het toestel te liggen. Mogelijk krijgt de iPhone 12 ook zo’n functie.

Druk 2020 voor Apple

Het belooft een druk uiteinde te worden voor Apple. Het bedrijf brengt dit jaar naar het schijnt nog vier telefoons uit. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max wordt in de wandelgangen druk gespeculeerd over een compleet nieuw model, de iPhone 12 mini.

De redactie van iPhoned houdt al het Apple-nieuws nauwlettend in de gaten.