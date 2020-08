Geen adapter en oordopjes, maar wel een stevigere oplaadkabel. 2020 lijkt een ingrijpend jaar voor iPhone-accessoires te worden. Dit zit er straks waarschijnlijk (niet) in de doos van de iPhone 12.

Verwachtingen: Dit zit er (niet) in de doos van de iPhone 12

Apple is niet vies van een relletje. Het bedrijf kreeg bijvoorbeeld bakken met kritiek over zich heen toen het in 2017 de iPhone X uitbracht, de eerste Apple-smartphone met de o zo gehate notch.

Een jaar eerder was het ook al raak, toen het bedrijf de eerste versie van de AirPods uitbracht. Inmiddels zijn de draadloze oordopjes niet uit het straatbeeld weg te denken, maar destijds werden ze vooral belachelijk gemaakt.

Dit jaar is het tijd voor de volgende rel. Of tenminste, daar lijkt het wel op. Apple zou namelijk enkele controversiële keuzes maken met betrekking tot de meegeleverde accessoires van de iPhone 12. We verwachten namelijk dat de fabrikant geen oplader en oordopjes in de doos stopt, maar wel gaat zorgen voor een stevigere oplaadkabel.

1. Geen oplader

Te beginnen met het eerste punt. Volgens Ming-Chi Kuo, een bekende naam in de Apple-wereld, wordt de iPhone 12 namelijk zonder oplader in de doos geleverd. Uit ons onderzoek naar de betrouwbaarheid van Apple-geruchten kwam Kuo als één van de betrouwbaarste bronnen uit de bus, dus mogelijk heeft ‘ie ditmaal ook gelijk.

De Apple-analist denkt dat het bedrijf de oplader vanwege twee redenen achterwege laat. Ten eerste wil Apple volgens hem milieuvriendelijker worden. De berg elektronisch afval groeit immers nog steeds en Apple wil daar als ideologisch bedrijf iets tegen doen.

Een voor de hand liggende oplossing is dan minder accessoires met de iPhone 12 meeleveren. Jarenlange iPhone-gebruikers hebben hoogstwaarschijnlijk al een prima oplader thuis liggen, en niet per se een nieuw exemplaar nodig.

Daarnaast bespaart Apple met deze controversiële beslissing ook simpelweg geld. Het bedrijf hoeft immers minder randapparatuur te produceren. Bovendien kan de doos van de iPhone 12 zo kleiner worden en dat scheelt weer qua transportkosten.

2. Geen EarPods

Daar blijft het niet bij. Kuo verwacht namelijk ook dat EarPods achterwege blijven. Apple zou de iPhone 12 dus ook zonder oordopjes leveren. Hiervoor het het bedrijf volgens de insider echter een minder idealistisch motief: geld.

Apple zou de verkoop van de AirPods namelijk willen stimuleren door standaard geen oordopjes in de iPhone 12-doos te doen. Dit argument klinkt ons minder logisch in de oren, want AirPods behoren al jaren tot de succesvolste producten van Apple. De oordopjes hebben dus absoluut geen ‘duwtje in de rug’ nodig.

3. Stevigere oplaadkabel

Al met al lijkt het dus een droevig verhaal te worden qua accessoires voor de iPhone 12. Als goedmakertje zou het bedrijf wél een stevigere oplaadkabel in de verpakking stoppen. Deze breekt minder snel dan huidige kabeltjes.

Tenminste, dat claimt de doorgaans betrouwbare bron L0vetodream, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten doet.

De iPhone 12-kabel is volgens het account van ‘gevlochten’ materiaal gemaakt. Dit laagje beschermt de kabel tegen invloeden van buitenaf, waardoor hij langer meegaat dan kabeltjes van mindere kwaliteit. Apple zou overigens niet overstappen naar usb-c: de Twitteraar denkt dat de iPhone 12 ‘gewoon’ een Lightning-poort krijgt.

4. Simkaartpin en boekje

Tot slot zit er waarschijnlijk een kleine handleiding in de iPhone 12-doos. In deze snelstartgids staat bijvoorbeeld hoe je het toestel aan-/uitzet. Ook verwachten we dat er een pinnetje in het dunne boekwerk zit om het simkaartslot uit de behuizing van de iPhone 12 te pielen.

Blijf op de hoogte

Dat de iPhone 12 eraan komt staat vast, maar wanneer ‘ie uitkomt is voorlopig de grote vraag. Apple liet onlangs al weten dat het toestel met “een paar weken” is vertraagd. De iPhone 12 ligt daarom op z’n vroegst halverwege oktober in de winkels. Of de officiële presentatie wel ‘gewoon’ in september plaatsvindt is nog onduidelijk.

Er is al een hoop uitgelekt over de opvolger van de iPhone 11. Apple lijkt dit jaar nog vier toestellen uit te brengen. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zou men dit jaar een nieuw model introduceren: de iPhone 12 mini.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en de officiële aankondiging volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de app. Check in de tussentijd onderstaande video waarin we onze iPhone 12-verwachtingen delen.