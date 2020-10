Let op: iPhone 12 (Pro) zit corona-app in de weg: zo los je het op

Ben je overgestapt op een iPhone 12 of iPhone 12 Pro en gebruik je de CoronaMelder-app? Check dan even de volgende instellingen om te verzekeren dat hij goed werkt.

Bug schakelt CoronaMelder uit op iPhone 12 (Pro)

Mensen die overgestapt zijn op de iPhone 12 of 12 Pro melden fouten die met corona-apps over de hele wereld te maken hebben. Zo dook het probleem op in het Verenigd Koninkrijk, maar ontdekten wij exact dezelfde fout bij de iPhone 12 en iPhone 12 Pro die we aan het testen zijn.

Het probleem doet zich voor als je van een iPhone overstapt op een iPhone 12 (Pro) door een iCloud back-up te gebruiken. De iPhone gaat de fout in omdat de toestemming voor het gebruik van corona-apps niet wordt overgezet. Daardoor werkt de applicatie dus niet meer zoals het zou moeten. Gelukkig is dit snel op te lossen door onderstaande stappen te doorlopen:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Berichtgeving’; Zoek naar de CoronaMelder-app; Zet de schakelaar achter ‘Sta berichtgeving toe’ op groen.

Bij ons loste dit het probleem nog niet helemaal op. Wij kwamen erachter dat we ook onderstaande stappen moesten doorlopen:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Blootstellingsmeldingen’; Tik onder ‘Actieve regio’ op ‘Ministerie van Volksgezondheid’; Tik in het volgende scherm nogmaals op ‘Ministerie van Volksgezondheid’; Zet in het volgende scherm beide schakelaars op groen.

Je kunt controleren of de app weer werkt door de CoronaMelder-app op te starten. In het startscherm zou je een groene cirkel moeten zien met de tekst ‘De app is actief’. Is dit niet het geval, dan raden we aan om nogmaals te controleren of bovenstaande stappen kloppen.

Het verwijderen en herinstalleren van de app raden we niet aan, omdat je hiermee ook alle contactgegevens wist die de app heeft verzameld. Het opnieuw installeren is dus echt een uiterste optie voor als al het bovenstaande niet werkt om de app aan de praat te krijgen.

