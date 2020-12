‘iPhone 12-chip verslaat chip bedoeld voor Android-telefoons in 2021’

Qualcomm heeft vandaag de benchmarkresultaten gedeeld van een nieuwe Snapdragon-chip waar veel grote Android-telefoons in 2021 gebruik van zullen maken. Opvallend genoeg is Apples chip uit 2020 nu al beter. Zelfs de iPhone 11 is op veel vlakken niet te verslaan.

Qualcomm test nieuwe Android-chip

De keuze tussen een iPhone of Android-telefoon is voor veel mensen een lastige: welke smartphone het beste bij jou past verschilt immers van persoon tot persoon. Kijk je echter naar de specificaties op papier, dan komen populaire Android-telefoons vaak indrukwekkender over dan de telefoon van Apple.

Over het algemeen hebben Android-smartphones meer werkgeheugen en meer megapixels in de camera, waardoor ze meer waar voor hun geld lijken te bieden. Dat de realiteit vaak anders is bewijst Qualcomm vandaag met een uitgebreide benchmarktest van de nieuwste smartphonechip van Snapdragon. Deze ‘Snapdragon 888 SoC’ is de chip die we in 2021 in veel Android-smartphones tegen zullen komen.

In bovenstaande afbeeldingen kun je zien hoe de gloednieuwe chip het op bijna ieder vlak minder goed doet dan zowel de iPhone 12 als de iPhone 11 uit 2019. Ondanks dat is het een grote verbetering ten opzichte van de vorige Android-processors, met tot 25 betere CPU en tot 35 procent betere GPU prestaties.

Waarom de iPhone het beter doet

Dat een chip uit 2020 en 2019 het wint van een nieuwer exemplaar uit 2021 zegt veel over de manier waarop Apple zijn producten ontwerpt. In tegenstelling tot Android produceert Apple zowel de software als de hardware grotendeels zelf, waardoor de chip optimaal is afgestemd op de iPhone. De chip van Qualcomm komt in allerlei Android-telefoons terecht, waardoor deze optimalisatie minder goed is.

Dat is ook de reden dat Apple er dit jaar voor gekozen heeft om Intel links te laten liggen en voortaan zijn eigen Mac-chips te produceren. Meer weten over hoe dat bevalt? Check dan onze review van de MacBook Air met deze gloednieuwe Apple-chip, die het beter doet dan een MacBook Pro met de chip van Intel.