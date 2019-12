Apple zou van plan zijn om een betere stabilisator in de camera van de iPhone 12 Pro te verwerken. De iPhone heeft al een tijdje optische beeldstabilisatie, maar de zogenaamde sensor-shift techniek zou de camerakwaliteit nog verder verbeteren.



Sensor-shift stabilisatie

Chinese website DigiTimes meldt dat Apple werkt aan deze verbetering op basis van anonieme bronnen. Optische fotostabilisatie was al langer aanwezig in iPhones. Met deze techniek wordt de lens van de camera gestabiliseerd, wat voor minder bewogen foto’s zorgt. Het nieuwe Sensor-shift stabiliseert de cameramodule direct.

Het blijft altijd lastig om je hand goed stil te houden tijdens het maken van een foto. Sensor-shift helpt je om toch geen bewogen foto’s te maken. Er wordt een sensor in de cameramodule verwerkt die doorheeft wanneer de camera beweegt ten opzichte van het onderwerp van de foto die gemaakt gaat worden. De sensor gaat deze beweging van de camera tegen. Zo krijg je scherpere foto’s.

Optische fotostabilisatie

Optische fotostabilisatie zit al in de nieuwere iPhone-camera’s en is op de lens gefocust, in plaats van de cameramodule. Deze sensor registreert of de lens beweegt. De beweging wordt tegengaan vlak voordat de foto genomen wordt. Dit is dus later in het proces dan sensor-shift.

Het is niet duidelijk welke methode nou precies beter is. Het kan ook dat het bedrijf uit Cupertino de camera anders gaat indelen om meer ruimte te creëren of om minder kosten te maken. Op de iPhone 11 en iPhone 11 Pro hebben de telelens en groothoeklens optische stabilisatie. De ultra groothoeklens heeft dit echter niet.

Meer geruchten over de iPhone 12

Al sinds de lancering van de iPhone 11-serie draait de geruchtenmolen van de iPhone 12 gestaag door. Zo heeft Apple naar verluid een bedrijf gekocht dat smartphonefoto’s flink kan verbeteren, komt er mogelijk een grotere accu in de iPhone 2020 en wordt er verwacht dat er een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm wordt geplaatst. Wil je meer lezen over de nieuwe iPhone van komend jaar? Hier lees je alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 12.

