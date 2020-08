Op cameragebied lijkt 2020 een tussenjaar voor Apple te worden. Het blijft grotendeels bij hetzelfde, met één grote vernieuwing. Dit verwachten we van de iPhone 12-camera.

Dit verwachten we van de iPhone 12-camera

Nadat Apple eerder dit jaar al de nieuwe iPhone SE uitbracht, kondigt de fabrikant later dit jaar waarschijnlijk nog vier toestellen aan. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we ook de introductie van een compleet nieuw model, de iPhone 12 mini.

Zoals ieder jaar houdt Apple de lippen stijf op elkaar wat betreft verbeteringen en nieuwe functies, maar op basis van geruchten durven we wel enkele verwachtingen te delen. Eerder keken we al naar de verwachte prijzen van de iPhone 12-serie en in dit artikel staan we stil bij een van de belangrijkste iPhone-onderdelen: de camera.

iPhone 12 camera verwachting

2019 was een gigantisch jaar voor Apple op cameragebied. De iPhone 11 kreeg er een tweede camera bij en ook de Nachtmodus is een waardevolle toevoeging gebleken. Dit jaar lijken de veranderingen minder groot te worden. Dit verwachten van de iPhone 12 camera:

Primaire camera van 12 megapixel

Ultragroothoeklens van 12 megapixel

Selfiecamera van 12 megapixel

De meeste geruchten wijzen erop dat de iPhone 12 een dubbele cameralens krijgt, net als zijn voorganger. Specifieke details zijn nog niet bekend, maar het lijkt veilig om aan te nemen dat de hoofdcamera wordt vergezeld door een groothoeklens.

Zo’n camera gebruik je om bijvoorbeeld landschapsfoto’s te maken. Ook qua selfiecamera verwachten we weinig schokkende vernieuwingen. Het lijkt bij een enkele voorste camera te blijven.

Wel is het aannemelijk dat Apple aan de software heeft gesleuteld om de kwaliteit van foto’s te verbeteren. Waarschijnlijk gaat de Nachtmodus erop vooruit, komen kleuren op foto’s straks nét iets beter uit de verf en wordt de Portretmodus verbeterd.

iPhone 12 mini camera verwachting

Normaal gesproken spreken we verwachtingen uit op basis van het vorige toestel, maar die heeft de iPhone 12 mini niet. Dit kersverse model belooft groter te worden dan de iPhone SE 2020, maar kleiner dan de iPhone 12. Qua functies lijkt hij echter met name op laatstgenoemde te lijken.

Primaire camera van 12 megapixel

Ultragroothoeklens van 12 megapixel

Selfiecamera van 12 megapixel

We verwachten daarom dat de iPhone 12 mini een dubbele camera op de achterkant krijgt, vergelijkbaar met de opstelling van de ‘normale’ iPhone 12. Maak je dus klaar voor een primaire camera en groothoeklens. Ook de selfiecamera zou ‘geleend’ zijn van het instapmodel.

iPhone 12 Pro (Max)

De iPhone 12 Pro, de beste Apple-telefoon, gaat er qua camera volgens geruchten wél op vooruit. De opvolger van de iPhone 11 Pro schijnt hetzelfde camerasysteem (met drie lenzen) te krijgen, maar met een nieuwe LiDAR-sensor.

Ook de iPhone 12 Pro Max zou zo’n sensor krijgen, die we overigens al kennen van de iPad Pro (2020). Dat betekent het volgende voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max camera:

Primaire camera van 12 megapixel

Ultragroothoeklens van 12 megapixel

Telelens van 12 megapixel

Selfiecamera van 12 megapixel

LiDAR zet de deur wagenwijd open voor augmented reality-apps (ar). De sensor meet namelijk de afstanden tussen het toestel en een object of persoon, waardoor de diepte heel nauwkeurig kan worden ingeschat.

Een bekend voorbeeld van ar is de IKEA-app. Deze app gebruikt je iPhone-camera om te kijken hoe meubels er in jouw interieur uitzien. Verder belooft LiDAR de kwaliteit van de Portretmodus op te krikken. Hierbij wordt scherpgesteld op het portret van iemand, terwijl de achtergrond juist wazig is. Het inschatten van dieptes is hierbij cruciaal.

