Een belangrijke leverancier voor de iPhone 12-camera schijnt last te hebben van productieproblemen. Apple zou de hulp van een ander bedrijf hebben ingeschakeld zodat de iPhone 12-lancering geen vertraging oploopt.

‘Producent van iPhone 12-camera heeft productieproblemen’

Dat claimt Ming-Chi Kuo, een doorgaans betrouwbare bron als het op onaangekondigde Apple-producten aankomt. Kuo schrijft dat toeleverancier Genius Electronic Optical last heeft van kwaliteitsproblemen. Het bedrijf zou hierdoor niet genoeg coatings voor de cameralenzen van de iPhone 12 kunnen leveren.

Apple schijnt hier echter geen last van te krijgen. Volgens Kuo heeft het bedrijf uit Cupertino andere leveranciers die de tegenslag kunnen opvangen. De release van de iPhone 12 zou daarmee niet in gevaar te komen. Apple bevestigde onlangs wel dat de nieuwe telefoons ‘een paar weken later’ dan gebruikelijk verschijnen.

Verder vermeldt Kuo dat alleen het instapmodel getroffen wordt door het productieprobleem. Voor de duurdere en betere iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max schijnt men een andere leverancier te hebben. Hoe het met de iPhone 12 mini zit, de kleinste uitvoering van de iPhone 12, is niet duidelijk.

Dit verwachten we van de iPhone 12

Met nog een paar weken te gaan tot de officiële onthulling is het weer die tijd van het jaar om vooruit te blikken op de nieuwe iPhone. Voor het eerst lijkt Apple dit jaar vier nieuwe modellen te introduceren. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max schijnt er een nieuw model geïntroduceerd te worden, de iPhone 12 mini.

Wij van iPhoned hebben de geruchten over de nieuwe iPhones op de voet gevolgd en menen (ongeveer) te weten wat we kunnen verwachten.