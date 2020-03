‘iPhone 12 krijgt verbeterde camera, front-nachtmodus en grotere accu’

Terwijl we in afwachting zijn van de iPhone SE 2 staat ook de geruchtenmolen rondom de iPhone 12 niet stil: volgens een nieuw gerucht wordt de camera van de iPhone 12 een stuk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, zowel aan de voor- als de achterkant.



iPhone 12 krijgt verbeterde camera

Dat beweert Pineleaks op Twitter, een bekende lekker op het gebied van Apple. Ondanks dat de iPhone 11 Pro al in de topklasse zit qua smartphone-camera, zal zijn opvolger een nog betere camera krijgen. De camera krijgt namelijk een 64 megapixel-camera, mét een verbeterde zoomfunctie.

Daarnaast is Apple ook bezig met de ontwikkeling van een macrolens. Daarmee zou je 2,2 centimeter dichter bij een onderwerp kunnen komen terwijl het nog steeds scherp is. Ook beweert de bron dat de lensopening van de groothoeklens 35 procent groter kan worden. Hiermee kan het diafragma tot f/1,6 gaan, waardoor het meer licht kan vangen.

Nachtmodus voor frontcamera en grotere accu

Ook de frontcamera van de iPhone 12 zou een flinke verbetering doormaken. Volgens het gerucht zal namelijk ook de frontcamera nachtmodus gaan ondersteunen. We hebben al gezien dat de nachtmodus van de iPhone 11 prachtige foto’s kan opleveren. Als ook de frontcamera dit gaat ondersteunen zal je ook betere selfies kunnen maken in het donker.

Bovendien krijgt de iPhone 12 Pro een grotere accu van 4400mAh. Dat is een flinke verbetering vergeleken met de accu van 3190 mAh van zijn voorganger. De nieuwe iPhone zou daarmee een mooie lijst aan verbeteringen bieden: het werkgeheugen zou vergroot worden naar 6GB en met de grote accu kun je het toestel met normaal gebruik toch de hele dag gebruiken.

