Poll: Heeft jouw iPhone 12 last van slecht mobiel bereik?

De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoon die 5G ondersteunt, maar we ontvingen de afgelopen weken meerdere klachten over het bereik van de toestellen. We zijn benieuwd naar jouw ervaring hiermee.

Heeft jouw iPhone 12 problemen met bereik?

In onze mailbox kregen we de afgelopen weken meerdere klachten binnen van lezers. Hun iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max hadden last van slecht bereik. Daardoor viel de mobiele internetverbinding plots weg, of was de signaalsterkte minder goed dan die van hun vorige smartphone.

Daarom zijn we benieuwd hoe jij dit ervaart. Heb je een van de iPhone 12-modellen? Laat dan van je horen door een stem achter te laten in onderstaande poll.

Ook internationaal lijkt dit probleem zich voor te doen. Zo schreef 9to5Mac in december nog dat meer dan 500 mensen een klacht hadden ingediend over het plots wegvallen van 4G en 5G. Op Reddit is de lijst met klachten inmiddels gegroeid.

Wegvallende internetverbinding op 4G en 5G

Persoonlijk merk ik sinds de overstap van de iPhone 11 naar de iPhone 12 ook een slechtere bereikbaarheid. Soms valt de mobiele internetverbinding ineens volledig weg als ik in de auto zit, of krijg op specifieke plekken helemaal geen signaal terwijl ik dit vroeger wel had.

