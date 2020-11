Niets vervelenders dan een iPhone die halverwege de dag uitvalt. Van accucapaciteit tot aan gebruikerstijd: in dit artikel lees je daarom alles over de batterij van de iPhone 12-telefoons, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken.

Zo zit het met de batterij van de iPhone 12

De iPhone-familie blijft maar groeien. Met maar liefst vier iPhone 12-telefoons heb je dit jaar meer keuzes dan ooit tevoren. De 12 mini is bijvoorbeeld de eerste compacte, high-end-telefoon van het bedrijf terwijl de Pro Max groter dan ooit tevoren is. Logischerwijs heeft dit ook invloed op de accucapaciteit van de toestellen, zoals je hieronder ziet.

Dit is de accucapaciteit per iPhone 12-model:

iPhone 12 mini: accu van 2227 mAh

iPhone 12: accu van 2815 mAh

iPhone 12 Pro: accu van 2815 mAh

iPhone 12 Pro Max: accu van 3687 mAh

Niet geheel verrassend heeft de iPhone 12 Pro Max dus een veel grotere accu dan het kleinste model, de 12 mini. De 12 en 12 Pro delen niet alleen hetzelfde schermformaat, maar dus ook de accucapaciteit.

Bovenstaande resultaten zijn overigens gebaseerd op resultaten van partijen buiten Apple om. Het bedrijf uit Cupertino maakt namelijk nooit bekend wat voor accucapaciteit het telefoons meegeeft. Wel geeft Apple altijd een indicatie van de gebruikersduur, zoals onderstaande tabel laat zien.

Model Video afspelen Video streamen Audio afspelen iPhone 12 mini Tot 15 uur Tot 10 uur Tot 50 uur iPhone 12 Tot 17 uur Tot 11 uur Tot 65 uur iPhone 12 Pro Tot 17 uur Tot 11 uur Tot 65 uur iPhone 12 Pro Max Tot 20 uur Tot 12 uur Tot 80 uur

De iPhone 12 Pro Max steekt in theorie dus met kop en schouders boven de rest uit. Het toestel met 6,7 inch-scherm steekt vooral in positieve zin af bij de iPhone 12 mini, die de minst indrukwekkende resultaten weet te presenteren. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro overleggen precies dezelfde resultaten.

Een mogelijke kanttekening bij bovenstaande tabel is dat deze cijfers door Apple zelf zijn gepubliceerd en behoorlijk algemeen zijn. De situaties, zoals het streamen en kijken van video’s, kunnen dus afwijken van de manier waarop jij je iPhone gebruikt.

Accuduur in de praktijk

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben wij inmiddels uitgebreid getest en over de accuduur zijn we tevreden. Dat geldt overigens ook voor de rest van de toestellen. De iPhone 12 is zonder twijfel de beste iPhone voor de meeste mensen: de iPhone 12 Pro is eigenlijk alleen aan te raden voor mensen die veel met fotografie in de weer zijn.

De iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini moeten we nog testen.