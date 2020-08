De nieuwe iPhone kan overweg met 5G, maar voor niets gaat de zon op. Apple zou daarom besparen op andere onderdelen, zoals de batterij van de iPhone 12.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple bespaart op batterij van iPhone 12’

Dat claimt Ming-Chi Kuo. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist wil het bedrijf dit jaar helemaal overstappen op 5G. De iPhone 12 zou daarom met beide technieken van de 4G-opvolger overweg kunnen: sub-6GHz en mmWave.

Dankzij deze dubbele ondersteuning heb je straks altijd goed mobiel bereik, maar daar staan flinke productiekosten tegenover. Volgens Kuo kost het Apple ruim 75 dollar om een iPhone 12 met sub-6GHz-ondersteuning uit te brengen. Een toestel met mmWave zou zo’n 125 dollar meer gaan kosten.

Besparen op de accu

Om de prijs van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro niet (al teveel) te laten stijgen, snijdt Apple in kosten voor andere onderdelen. Het eerste slachtoffer is de accu, aldus Kuo.

De iPhone 12 krijgt volgens de analist een simpeler accuboord met minder laagjes en een eenvoudiger design. De kosten moeten hierdoor met ongeveer 50 procent zakken ten opzichte van de iPhone 11. Of de accucapaciteit achteruit gaat, is nog even de vraag.

Conceptafbeelding van de iPhone 12

De echte besparing komt pas in 2021. Kuo verwacht dat Apple volgend jaar overstapt op een geheel nieuw ontworpen accu die slechts 30 tot 40 procent zou kosten van de prijs voor een iPhone 12-batterij.

Tot slot claimt de analist dat Apple haar onderdelenleveranciers steeds meer onder druk zet. Het bedrijf uit Cupertino probeert volgens Kuo lagere inkoopprijzen af te dwingen. Hij verwacht hierdoor bijvoorbeeld dat de volgende versie van de AirPods goedkoper worden.

iPhone 12 en 5G

We horen al jaren geruchten over een iPhone met 5G-ondersteuning, maar tot nog toe bleef het bij verhalen. Dit jaar is het niet anders. Apple kondigt binnenkort nieuwe telefoons aan en wederom steekt het gerucht de kop op. Of je deze verhalen moet geloven, behandelen we in ons overzichtsartikel over de iPhone 12 en 5G.

Wat vaststaat is dat Apple binnenkort nieuwe telefoons presenteert. Het bedrijf heeft al aangegeven dat ze dit jaar “een paar weken later” dan gebruikelijk verkrijgbaar zijn. Of de iPhone 12 wel ‘gewoon’ in september onthuld wordt, is nog even de vraag. Houd iPhoned in de gaten om niets te missen en kijk in de tussentijd onderstaande video waarin we onze iPhone 12-verwachtingen met je delen.