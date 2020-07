‘iPhone 12 krijgt verbeterde autofocus, iPhone krijgt periscooplens in 2022’

De iPhone 12 die over een paar maanden verschijnt zou een camera met verbeterde autofocus krijgen. Ondertussen kijkt Apple vooruit naar 2022.

‘iPhone 12 autofocus sterk verbeterd’

Dit stelt Ming-Chi Kuo, één van de bekendste en meest betrouwbare Apple-analisten. In een nieuw rapport beschrijft de analist op basis van anonieme bronnen de toekomstige cameraplannen die Apple voor de iPhone heeft.

Allereerst is de iPhone 12 aan de beurt, het toestel dat in vier modellen verschijnt en waarschijnlijk in september wordt onthuld. Apple zou de camera grotendeels hetzelfde houden als vorig jaar, met als grootste verbetering de snellere en betere autofocus. Dit moet ervoor zorgen dat de camera minder tijd nodig heeft om op een persoon of object te focussen en de instellingen optimaal af te stemmen.

De iPhone 12 en kleinere iPhone 12 mini zouden een dubbele cameralens krijgen, net zoals de iPhone 11. De duurdere iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max worden wederom uitgerust met een driedubbele cameralens.

iPhone 2022 krijgt ‘periscooplens’

Inmiddels zit de iPhone 12 voor Apple al in kannen en kruiken, dus is het tijd om vooruit te kijken. Volgens Kuo zou het bedrijf een samenwerking zijn gestart met Semco, een bedrijf dat cameralenzen voor toekomstige iPhones gaat leveren. Het gaat hier specifiek om een ‘periscooplens’, een lens waarmee je een stuk beter kunt inzoomen dan nu het geval is.

Het grote voordeel van een periscooplens is dat de cameralens minder uit hoeft te steken, omdat er op een slimme manier gebruikgemaakt wordt van de ruimte in de smartphone zelf. Dit zagen we onder meer al bij de Huawei P30 Pro, die een dergelijke cameralenstechniek gebruikt.

In tegenstelling tot dat de naam doet vermoeden steekt een periscoopcamera dus niet uit, en zal er waarschijnlijk weinig veranderen aan het design van de camera. Op bovenstaande afbeelding kun je zien hoe Huawei deze techniek in zijn smartphones toepast.