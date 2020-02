Apple gaat mogelijk zelf de iPhone 12 antenne maken, omdat het bedrijf niet tevreden is met de versie van Qualcomm.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 antenne gemaakt door Apple?

Apple zou niet tevreden zijn met de 5G-antenne van Qualcomm voor in de iPhone 12. Fast Company meldt dat de module niet past in het strakke en dunne design dat het bedrijf voor ogen heeft. Daarom gaat Apple aan de slag om zelf een alternatief te maken.

Apple zou aan twee versies van de iPhone 12 met 5G werken. Eentje met de antenne van het bedrijf zelf. De ander zou gewoon de antenne van Qualcomm gebruiken en is daardoor iets dikker dan Apple zou willen. Het is goed mogelijk dat het bedrijf uiteindelijk toch voor de tweede optie kiest.

Antennagate

Apple heeft namelijk geen goede geschiedenis als het gaat om iPhone-antennes. Het bedrijf heeft deze onderdelen al eerder zelf gemaakt, maar dat ging niet altijd zonder problemen. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de antenne in de iPhone 4, die niet goed werkte als de smartphone op een bepaalde manier in de hand werd gehouden. Een 5G-antenne is tevens lastiger om te maken, omdat er minder ruimte is voor fouten.

Het design van de iPhone 12 is niet de enige reden waarom Apple liever zo min mogelijk Qualcomm-onderdelen gebruikt. De bedrijven zijn eerder al gebotst over de royalties die Qualcomm vraagt. In april 2019 hebben de bedrijven echter de strijdbijl begraven.

iPhone 12 geruchten

Natuurlijk draait de geruchtenmolen rond de iPhone 12 al op volle toeren. Check ons overzicht met de iPhone 2020 geruchten voor alle informatie. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes rond de nieuwe iPhones.

Lees het laatste nieuws over Apple