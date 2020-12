iPhone 12-gebruikers klagen over accu- en internetproblemen

Nu de iPhone 12 al een tijdje door talloze mensen wordt gebruikt, duiken er steeds meer problemen op met de toestellen. Een nieuwe reeks aan klachten richt zich op de accu en internetverbinding.

iPhone 12 accuprobleem duikt op online

Als je een nieuwe telefoon gaat gebruiken, is de accuduur aan het begin altijd wat minder goed dan hij uiteindelijk wordt. Dit heeft vaak te maken met het feit dat je het toestel meer gebruikt, er nog veel data moet worden gedownload en je bijvoorbeeld de camera extra vaak opstart.

Nu deze startperiode voor veel mensen voorbij is, valt op hoe vooral bij de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini de accucapaciteit in rap tempo omlaag gaat. Zelfs als het toestel stand-by is en zowel wifi als 5G zijn uitgeschakeld, is in de batterij-instellingen te zien dat de batterij snel leeg gaat.

Inmiddels hebben meer dan duizend mensen aangegeven dit probleem te herkennen. Als ze ‘s nachts hun iPhone wegleggen, kan het accupercentage ‘s ochtends met 20 tot 40 procent achteruit zijn gegaan. Apple heeft nog niet gereageerd, maar volgens sommigen zou het om een bug in iOS 14 gaan die ervoor zorgt dat de Energiebesparingsmodus zijn werk niet goed doet. Wordt vervolgd dus.

Ook iPhone 12 problemen met internet

Naast problemen met de accu hopen de klachten zich ook op over de internetverbinding van de iPhone 12. Voor meerdere gebruikers lijkt de iPhone 12 moeite te hebben als er gewisseld moet worden tussen zendmasten.

Zodra het toestel van de ene naar de andere zendmast moet springen om verbinding te maken, verdwijnt de verbinding volledig. Extra vervelend als je bijvoorbeeld in de auto zit en je het toestel gebruikt om te navigeren of muziek te luisteren.

Het probleem doet zich voor met zowel 4G als 5G. Gek genoeg hebben de mensen die hier last van hebben hier nooit mee te maken gehad met vorige iPhones.

Ook op deze klachten heeft Apple nog niet gereageerd. Het zou goed kunnen dat het hier om een softwarefout gaat en deze in een toekomstige iOS-update wordt rechtgetrokken. iPhoned houdt je op de hoogte als er meer informatie hierover beschikbaar is.