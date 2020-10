Kun je de kersverse iPhone 12 en iPhone 12 Pro beter met abonnement kopen, of een los toestel aanschaffen en hier een bijpassende sim only bij zoeken? In deze gids geven we een aankoopadvies: dit is de beste keuze voor jou.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 en 12 Pro kopen met abonnement, of beter los?

Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat de nieuwe iPhone kopen. Maar, je twijfelt nog wel over de manier. Haal je de iPhone 12 of iPhone 12 Pro samen met een abonnement in huis, of tik je een los toestel op de kop? In dit artikel geven zetten we de plus- en minpunten van beide opties op een rij en geven we een aankoopadvies.

iPhone 12 (Pro) met abonnement kopen: 3 argumenten

1. Zekerheid

Apple-liefhebbers kijken er het hele jaar naar uit: de lancering van de nieuwe iPhones. Omdat de toestellen razend populair zijn, lopen de levertijden op. Het is volstrekt onduidelijk hoe het precies met voorraden zit, helemaal met de huidige coronasituatie, en dus vissen sommige kopers achter het net, of moeten weken (of zelfs maanden) wachten voordat hun nieuwe toestel geleverd wordt.

Het grootste argument om de iPhone 12 of iPhone 12 Pro met abonnement te kopen is dan ook duidelijk: je maakt bij providers de meeste kans om een exemplaar op de kop te tikken. Apple maakt namelijk altijd duidelijke afspraken met telecombedrijven, omdat zij hun grootste klanten zijn. Kleinere webshops die vooral losse toestellen verkopen, hebben daardoor in de regel minder iPhones op voorraad, helemaal in de periode net na de release.

2. Mogelijk goedkoper

Een telefoonabonnement bestaat uit twee onderdelen: een telefoon en een abonnement. De provider slaat hierdoor twee vliegen in één klap omdat je beide producten tegelijkertijd afneemt en is daardoor minder geld kwijt om jou als klant te mogen verwelkomen.

Mogelijk profiteer jij hiervan door een lagere prijs voor je iPhone 12 of iPhone 12 Pro te betalen. Het voordeel loopt nog verder op wanneer je ook andere diensten bij de provider afneemt, zoals je vaste internetaansluiting of tv-abonnement. In dat geval kun je bij veel leveranciers profiteren van combivoordeel. Neem contact op met je huidige telefoonverstrekker om de mogelijkheden door te spreken.

3. Telefoon inruilen

Gooi je oude iPhone niet in een la zodra je het nieuwe exemplaar binnenkrijgt. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, er zitten immers allerlei kostbare grondstoffen in een smartphone, maar ook nadelig voor je portemonnee. Je oude iPhone is namelijk geld waard, wat voor model je ook hebt.

Bij vrijwel alle providers kun je namelijk je huidige toestel inleveren. De dagwaarde wordt vervolgens verrekend met je nieuwe maatje: de iPhone 12 of 12 Pro. Deze optie is vooral aan te raden wanneer je geen zin hebt om zelf de markt op te gaan met je oude toestel. Op tweedehands verkoopsites kun je namelijk vrijwel altijd meer geld voor je oude toestel krijgen.

iPhone 12 (Pro) los kopen: 3 argumenten

4. Mogelijk goedkoper en geen abonnement

Een algemeen aankoopadvies is onmogelijk: er zijn immers een hoop persoonlijke omstandigheden en voorkeuren waar je rekening mee moet houden. Neem nou de manier waarop jij je iPhone gebruikt. Bel je veel? Of zoek je juist naar een grote databundel? En tegen welke adviesprijs kun je de iPhone 12 of iPhone 12 Pro op de kop tikken?

Een iPhone in combinatie met een abonnement is namelijk niet altijd goedkoper. Soms hanteren providers bijvoorbeeld de adviesprijs van Apple, terwijl je het toestel bij een webshop voor tientallen euro’s minder kunt krijgen. Verder vindt niet iedereen het fijn om aan abonnement vast te zitten.

5. Keuzevrijheid

Daarop voortbordurend: wanneer je een losse iPhone 12 of iPhone 12 Pro koopt heb je meer keuzevrijheid. Je kunt immers vrij rondshoppen bij alle webwinkels die de nieuwe iPhone verkopen en vergelijken qua levertijd, kleuren, opslagcapaciteit en meer.

Heb je het ideale toestel gevonden? Dan kun je bij alle providers een sim only-abonnement samenstellen. Hierbij draai je zelf aan de knoppen en kun je naar hartenlust bundels verkleinen, vergroten of extra pakketten aan je abonnement zonder iPhone toevoegen.

6. Zelf verkopen levert meer op

Tot slot reageren we op het derde argument om je iPhone 12 (Pro) in combinatie met een abonnement aan te schaffen: het inlevervoordeel. iPhones zijn ontzettend gewild en leveren ook tweedehands nog een leuk zakcentje op. De kans is daardoor groot dat je meer aan je oude toestel overhoudt wanneer je ‘m zelf verkoopt, dan wanneer je provider hem overneemt.

Dit prijsverschil loopt al snel in de tientallen tot honderden euro’s, afhankelijk van welke iPhone-model je hebt. Het oog wil echter ook wat, en dus levert een gave telefoon in onberispelijke staat natuurlijk veel meer op dan een model met de nodige kleerscheuren. Je kunt er echter van uitgaan dat je oude iPhone verkopen meer oplevert dan bij de provider inleveren.

Aankoopadvies

Dus, moet je nu een iPhone 12 of 12 Pro met abonnement kopen, of kun je beter voor een los model gaan? Het antwoord op die vraag is natuurlijk persoonlijk, maar we kunnen wel een algemeen aankoopadvies geven.

Wil je niet lang wachten op je iPhone en ben je vooral op zoek naar gemak? Dan kun je de nieuwe iPhone beter in combinatie met een abonnement afsluiten. Providers hebben doorgaans de grootste voorraad, zijn mogelijk goedkoper, je hoeft niet zelf op zoek naar een toestel en omdat je de smartphone maandelijks afbetaalt, ben je niet in één klap het hele aankoopbedrag kwijt.

Daartegenover levert een telefoonabonnement je soms wel een BKR-registratie op. Wanneer je hier geen trek in hebt kun je beter een losse iPhone 12 (Pro) kopen. Je zit hierbij niet vast aan een maandelijks abonnement, bent misschien wel goedkoper uit en je hebt maximale keuzevrijheid.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro kopen

Wil je de iPhone 12 of iPhone 12 Pro kopen? De pre-order is inmiddels begonnen en de eerste toestellen worden 23 oktober uitgeleverd. Wij helpen je graag bij het uitzoeken van jouw nieuwe toestel. Bij onderstaande partijen kun je de nieuwe iPhones vooruitbestellen:

iPhone 12 met abonnement bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 los bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij BCC

iPhone 12 Pro met abonnement bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 Pro los bestellen