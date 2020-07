De iPhone 12-aankondiging is volgens een lekker op 8 september, samen met een nieuwe Apple Watch, iPad en AirPower. Daarnaast kunnen we op 27 oktober tenminste een nieuwe iPad Pro en Apples eerste Silicon MacBook verwachten.

iPhone 12-aankondiging op 8 september

De lekker die bekendstaat als iHacktu Pro deelde informatie over twee vermeende Apple Special Events. Het eerste evenement zou online plaatsvinden op 8 september en is bedoeld voor de aankondiging van de iPhone 12-serie.

Het bericht gaat verder niet in op de specifieke iPhone 12-varianten die we mogelijk in september zien. Verschillende insiders suggereren dat sommige iPhone 12-modellen pas in oktober of november verschijnen. Waarschijnlijk komt de telefoon uit als tenminste vier varianten: de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Apple Watch Series 6, iPad 2020 en AirPower

Naast de aankondiging van de iPhone 12-reeks gaan we volgens het gerucht ook de nieuwe Apple Watch Series 6 zien. Dit horloge gaat draaien op de nieuwste watchOS-versie, waarmee het een aantal nieuwe gezondheidsfuncties krijgt. Zo gaat watchOS 7 onder meer jouw nachtrust verbeteren.

Verder kunnen we op 8 september ook de aankondiging van een nieuwe iPad verwachten. Mogelijk gaat het hier om een opvolger voor de reguliere iPad, maar het kan evengoed een iPad Air zijn. De bekende Apple-insiders zijn het hierover namelijk nog niet eens met elkaar.

Tot slot krijgen we misschien meer te horen over de eerste Apple AirPower. Dit is een draadloze oplader die na jaren van ontwikkeling werd geschrapt vanwege technische problemen. Recent kwam het al naar buiten dat Apples problemen met de AirPower verholpen zijn, waardoor een aankondiging op 8 september aannemelijk lijkt.

Eerste Silicon MacBook en iPad Pro op 27 oktober

Het tweede Apple Special Event dat de tweet noemt, vindt plaats op 27 oktober. Op dit moment zou de fabrikant zijn eerste MacBook met eigen Silicon-chip presenteren. De lekker het heeft het over een reguliere MacBook en een MacBook Pro. Eerder hoorden we dat Apple een 13 inch-MacBook Pro en MacBook Air met Silicon-chip eind 2020 zou uitbrengen.

Verder staat er ons mogelijk een nieuwe iPad Pro-aankondiging te wachten. Dit apparaat krijgt waarschijnlijk een mini-led-scherm en komt begin 2021 uit, volgens eerdere geruchten. Daarnaast kun je rekenen op een A14X-chip en ondersteuning voor 5G.

Tot slot vertelt iHacktu Pro dat het bedrijf uit Cupertino mogelijk ook meer gaat zeggen over zijn komende Apple Glass. Andere insiders zeggen echter dat Apple zijn AR/VR-apparaat pas volgend jaar aankondigt. Een aankondiging in oktober lijkt onaannemelijk en kan je het best met een korreltje zout nemen.