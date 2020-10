Het is officieel: Apple heeft uitnodigingen verstuurd voor het iPhone 12-event. Op 13 oktober om 19.00 uur worden de vier nieuwe iPhones (en meer producten) onthuld.

iPhone 12-aankondiging is op 13 oktober

De aankondiging van de iPhone 12 werd aanvankelijk tijdens het september-event verwacht. Een onthulling van de iPhone-serie bleef echter uit. Nu onthult Apple dat de nieuwe iPhones een maand later, op 13 oktober, worden gepresenteerd. We moeten dus nog eventjes wachten op de nieuwe toestellen, maar het is eindelijk bijna zover. Het event vindt plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via een livestream op YouTube en de website van Apple.

Op de uitnodiging van het event staat: ‘Hi, Speed.’ Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat Apple mogelijk tijdens het event de eerste 5G-iPhone onthult. Bovendien heeft Apple mogelijk nog meer voor ons in petto. Zo zou het bedrijf uit Cupertino mogelijk de AirPods Studio onthullen, de eerste eigen koptelefoon van Apple. Daarnaast is er een kans dat Apple eindelijk de AirTag toont: een klein apparaatje dat je aan je sleutelbos of tas kan hangen, zodat je deze altijd met je iPhone kunt vinden.

Net zoals met het Apple-event van 15 september heeft Apple weer een kleine ar-surprise in de uitnodiging verstopt. Als je op het logo klikt op de website zie je namelijk de uitnodiging in 3d.

Het event vindt plaats in het Apple Park, maar zal door de coronacrisis volledig online te volgen zijn. In de live video onthult Apple maar liefst vier nieuwe iPhones. Naast de reguliere iPhone 12 verwachten we ook de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini. Het is voor het eerst dat Apple vier nieuwe iPhones tegelijk presenteert. De compacte iPhone 12 mini is een compleet nieuw model.

Meer over de iPhone 12

Apple maakt tijdens het event bekend over welke vernieuwingen de iPhone 12-toestellen beschikken, wat ze gaan kosten en wanneer ze in de winkels liggen. Het is dus zeker de moeite waard om op 13 oktober in te schakelen om naar alle aankondigingen te kijken.

Uiteraard zit de redactie van iPhoned op de avond van het event klaar om jou van al het nieuws te voorzien.