Apples eerste 5G-smartphone lijkt ook de gevolgen van het coronavirus te ondervinden. De release van een speciale 5G uitvoering van de iPhone 12 zou maanden worden uitgesteld. Mogelijk komt het toestel pas in 2021 uit.

‘Release iPhone 12 met 5G vertraagd’

Dat schrijft Nikkei Asian Review. De zakenwebsite claimt te hebben gesproken met bronnen in de productieketen van Apple. Zij geven aan dat het coronavirus roet in het eten van de iPhone 12 gooit. De pandemie vertraagt enerzijds de ontwikkeling van Apple’s eerste 5G-toestel, maar verlaagt ook de vraag onder consumenten.

“Apple is bang dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus voor lagere verkoopcijfers in Europa en de Verenigde Staten gaat zorgen, twee belangrijke afzetmarkten”, aldus een bron. Mensen zouden in crisissituaties meer de hand op de knip houden. Forse aankopen, zoals een smartphone, worden hierdoor uitgesteld.

Dat is slecht nieuws voor Apple, want het bedrijf zou zich met zijn eerste nieuwe smartphone meteen op de kaart willen zetten. “De eerste 5G-telefoon van Apple moet een succes zijn. Falen is geen optie.” Mogelijk heeft deze instelling te maken met het feit dat Huawei en Samsung, twee concurrenten, op moment van schrijven al 5G-telefoons hebben uitgebracht.

Het coronavirus vertraagt daarnaast het productieproces van de nieuwe iPhone, aldus de anonieme bronnen. Veel vluchten zijn immers geschrapt, waardoor vliegverkeer tussen de VS en China lastig gaat. Ontwerpers, ingenieurs, testers en producenten kunnen elkaar zo moeilijk bezoeken en werken grotendeels op afstand.

Presentatie in september

Volgens Nikkei hakt Apple in mei de knoop door of de 5G-iPhone vertraagd wordt uitgebracht, of naar volgend jaar wordt doorgeschoven. Volgens geruchten kondigt Apple later dit jaar meerdere nieuwe smartphones aan, waaronder de iPhone 12. We verwachten ook een opvolger van de iPhone SE te zien. Lees ons artikel met onze iPhone SE 2 verwachtingen voor een overzicht van de geruchten.